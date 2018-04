Źródło: PAP

W Estonii we wtorek wszedł w życie zakaz wjazdu do kraju, obejmujący 49 Rosjan wpisanych na tzw. listę Magnitskiego. Zdaniem estońskich władz osoby te przyczyniały się do łamania praw człowieka. Zakaz nałożono po próbie otrucia Siergieja Skripala.