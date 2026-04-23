Forsal logo

Prezydent upubliczni aneks do raportu z likwidacji WSI. Dokument przekazano marszałkom Sejmu i Senatu

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:03
Prezydent upubliczni aneks do raportu z likwidacji WSI. Dokument przekazano marszałkom Sejmu i Senatu
Prezydent upubliczni aneks do raportu z likwidacji WSI. Dokument przekazano marszałkom Sejmu i Senatu/ShutterStock
Prezydent Karol Nawrocki przekazał marszałkom Sejmu i Senatu aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych w celu jego zaopiniowania – poinformował w czwartek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak zaznaczył, opinie nie mają charakteru wiążącego, są formalnym elementem.

Prezydent Nawrocki upubliczni aneks do raportu z likwidacji WSI

O tym, że proces podejmowania decyzji w sprawie aneksu do raportu WSI jest na ukończeniu, prezydent informował w miniony piątek. - Jak nie będzie przeciwwskazań prawnych, to go upublicznię – zapowiedział wówczas Nawrocki.

W czwartkowym wpisie na portalu X Leśkiewicz poinformował, że po wykonaniu analiz i prac merytorycznych w BBN - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - prezydent Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu „bezpośrednio zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych”.

Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent przekazał zanonimizowane - zgodne z wyrokiem TK z 2008 roku - uzupełnienie raportu, w celu jego zaopiniowania.

Opinie, które nie mają charakteru wiążącego dla Prezydenta RP, są formalnym elementem procesu zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji WSI” – podkreślił Leśkiewicz.

Raport tzw. komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza

Raport tzw. komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza został upubliczniony w 2007 roku. Komisja ta zajmowała się badaniem działającej w latach 1991-2006 służby specjalnej, czyli Wojskowych Służb Informacyjnych, które w jesienią 2006 r. zostały zlikwidowane przez rząd PiS.

WSI zarzucano wiele nieprawidłowości, m.in. brak weryfikacji z lat PRL, tolerowanie szpiegostwa na rzecz Rosji, udział w aferze FOZZ, nielegalny handel bronią. W lutym 2007 r. prezydent Lech Kaczyński upublicznił sygnowany przez szefa komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza raport z weryfikacji WSI. Na podstawie raportu wszczynano śledztwa ws. przestępstw WSI; większość umorzono.

W 2008 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że samo opublikowanie raportu w 2007 r. przez prezydenta Kaczyńskiego było legalne. Za sprzeczne z konstytucją TK uznał natomiast pozbawienie osób z raportu – przed jego publikacją – prawa do wysłuchania przez komisję weryfikacyjną WSI, dostępu do akt sprawy oraz odwołania do sądu od decyzji o umieszczeniu ich w raporcie. Za zbyt niejasny TK uznał też zwrot ustawy o umieszczeniu w raporcie osób, których „działania wykraczały poza obronność”.

Poprzedni prezydenci nie chceli ujawniać aneksu

Po tym ostatecznym wyroku TK prezydent Kaczyński nie opublikował gotowego aneksu do raportu. Mówił, że „zbyt wiele jest tam fragmentów, w których fakty zastąpiono interpretacjami”. To stanowisko podtrzymał prezydent Bronisław Komorowski. Podobnie Andrzej Duda, który mówił, że „nie widzi powodów do jego ujawnienia”. Z kolei współpracownicy prezydenta Nawrockiego zapowiadali, że prezydent podejmie decyzje o ewentualnym odtajnieniu aneksu; na taką możliwość wskazywał np. rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz niedługo po objęciu przez Nawrockiego urzędu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrezydent upubliczni aneks do raportu z likwidacji WSI. Dokument przekazano marszałkom Sejmu i Senatu »
Tematy: Karol NawrockiWSIaneks do raportu o WSI
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj