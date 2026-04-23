Cenckiewicz nie będzie już szefem BBN. Leśkiewicz: Rezygnacja została przyjęta

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 13:39
Sławomir Cenckiewicz poinformował, że złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodał, decyzję tę podjął „wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mu prawo dostępu do informacji niejawnych”.

Sławomir Cenckiewicz rezgynuje z funkcji szefa BBN

W swoim oświadczeniu opublikowanym na portalu X Cenckiewicz podał, że rezygnację z funkcji złożył w środę, 22 kwietnia.

„Swoją decyzję przemyślałem i podjąłem ją w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważnych urzędów – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska” – napisał.

Cenckiewicz wskazał, że „niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN”, a jemu „uniemożliwił pełnienie funkcji powierzonej mu w dniu 7 sierpnia 2025 r. przez Prezydenta RP”.

Decyzja NSW ws. poświadczeń bezpieczeństwa dla Cenckiewicza

15 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skierowane w 2025 roku skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których to WSA uchylił decyzję o cofnięciu Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podał wówczas, że wyrok NSA nie oznacza, że Cenckiewicz „automatycznie odzyskał on dostęp do informacji niejawnych”. Dodał, że „w okresie od wydania wyroków NSA do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego szef BBN nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa”.

Leśkiewicz: Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza została przyjęta

Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta z dniem 23 kwietnia; pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa Biura – poinformował w czwartek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

kal1.png
Źródło: PAP
