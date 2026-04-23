Faktoring w Polsce rośnie o 10 proc. Firmy sfinansowały 131 mld zł [Dane za I kw. 2026 r.]

Oliwia Zielińska
dzisiaj, 15:35
Faktoring w Polsce rośnie o 10 proc. Firmy sfinansowały 131 mld zł [Dane za I kw. 2026 r.]
Rynek faktoringu w Polsce rośnie. W I kwartale 2026 r. firmy zrzeszone w PZF sfinansowały wierzytelności o wartości ponad 131 mld zł, o blisko 10 proc. więcej rok do roku. Z usług korzysta ok. 26,4 tys. przedsiębiorstw.

Rynek faktoringu w Polsce utrzymuje trend wzrostowy - wynika z informacji prasowej Polskiego Związku Faktorów (PZF). W I kw. 2026 r. firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów sfinansowały faktury o wartości ok. 131,3 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 10 proc. rok do roku. Z usług korzysta obecnie ok. 26,4 tys. przedsiębiorstw, które przekazały do finansowania ponad 7 mln faktur.

Rynek faktoringu w Polsce w I kw. 2026 r.
Rynek faktoringu w Polsce w I kw. 2026 r./Polski Związek Faktorów
Jest zgoda na wypłatę kolejnych środków z KPO dla Polski. To ponad 30 mld zł
Jest zgoda na wypłatę kolejnych środków z KPO dla Polski. To ponad 30 mld zł

Faktoring wskaźnikiem aktywności firm

Faktoring jest dziś jednym z barometrów aktywności gospodarczej w sektorze przedsiębiorstw. Jego wzrost pokazuje, że firmy chcą i mogą sprzedawać więcej towarów i usług, utrzymywać relacje handlowe oraz konkurować w swoich segmentach, ale jednocześnie starają się zachować dyscyplinę w zarządzaniu płynnością finansową. Utrzymujący się wzrost obrotów naszej branży pokazuje, że firmy nadal aktywnie poszukują rozwiązań, które pozwalają im bezpiecznie rozwijać sprzedaż, ograniczać skutki wydłużonych terminów płatności i lepiej zarządzać kapitałem obrotowym – przekazał przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF Konrad Klimek.

Obroty faktorów zrzeszonych w PZF w I kw. 2026 r.
Obroty faktorów zrzeszonych w PZF w I kw. 2026 r./Polski Związek Faktorów

Dodał, że kontynuacja trendu wzrostowego rynku faktoringu potwierdza, że polskie firmy nadal poszukują finansowania, które łączy szybkość, elastyczność i bezpieczeństwo. A w sytuacji utrzymującej się niepewności gospodarczej i napięć na świecie firmy szczególnie cenią rozwiązania, które pomagają im zachować płynność finansową i lepiej przewidywać prowadzenie działalności.

Z danych PZF wynika, że firmy sięgają po faktoring, by utrzymać płynność finansową i ograniczać ryzyko opóźnień płatniczych, szczególnie w warunkach niepewności gospodarczej. Najczęściej korzystają z niego przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 26,4 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 7,3 mln faktur o łącznej wartości 131,3 mld zł.

Przedsiębiorcy podejmują decyzje w rzeczywistości, w której liczy się nie tylko dostęp do kapitału, ale także odporność na zakłócenia w łańcuchach dostaw, wahania popytu czy opóźnienia płatnicze. Dlatego rośnie znaczenie usług, które nie są wyłącznie źródłem finansowania, lecz stają się stałym elementem zarządzania płynnością, ryzykiem i relacjami handlowymi – powiedział Klimek.

Klienci faktorów zrzeszonych w PZF w I kw. 2026 r.
Klienci faktorów zrzeszonych w PZF w I kw. 2026 r./Polski Związek Faktorów

Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł na polskim rynku faktoringu interesującą, choć na pierwszy rzut oka nieco paradoksalną sytuację: liczba klientów spadła o 3%, a jednocześnie wartość sfinansowanych faktur wzrosła o 9% rok do roku. Nie musi to jednak oznaczać osłabienia rynku - przeciwnie, może być oznaką jego dojrzewania i dalszej konsolidacji. Prawdopodobnych przyczyn takiego obrazu jest kilka. Po pierwsze, przedsiębiorcy coraz częściej koncentrują współpracę z jednym, sprawdzonym partnerem finansowym i przekazują mu większą część swojego obrotu. Po drugie, rosnąca wartość pojedynczych faktur - wynikająca m.in. z utrzymujących się kosztów operacyjnych i wyższych cen w gospodarce - automatycznie podnosi łączny wolumen finansowania. Po trzecie, z rynku mogą stopniowo znikać najmniejsi lub okazjonalni klienci, podczas gdy bardziej aktywne firmy korzystają z faktoringu częściej i na większą skalę. Znaczenie ma również postępująca cyfryzacja usług, która ułatwia obsługę większych wolumenów i sprzyja pogłębianiu relacji z klientami o stabilniejszym profilu. W efekcie obserwujemy rynek, na którym nie tyle maleje aktywność, ile zmienia się struktura popytu - w stronę większej skali, większej efektywności i bardziej świadomego wykorzystania faktoringu jako narzędzia wspierającego płynność - przekazał redakcji Forsal wiceprezes Zarządu PragmaGO Łukasz Ramczewski.

Faktoring: prognozy

Według PZF w kolejnych miesiącach zainteresowanie usługą powinno pozostać wysokie. Na dalszy rozwój rynku wpłyną m.in. kondycja przedsiębiorstw, tempo inwestycji oraz skłonność firm do zwiększania sprzedaży w kraju i za granicą. Branża zapowiada dalszy rozwój oferty oraz inwestycje w technologie i bezpieczeństwo procesów.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Źródło: Informacja prasowa
NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia
Miliardy złotych na podwyżki w ochronie zdrowia. Wiceprezes NFZ Jakub Szulc mówi o kosztach
Ta firma zwolni pracowników po raz pierwszy od 110 lat. Podano powód
Ta firma przeprowadzi redukcję zatrudnienia po raz pierwszy od 110 lat. Podano powód
Businessman,During,Working,Hours,Rejecting,Call,From,Unknown,Number.,Unknown
Ghosting w biznesie. Jak prawnie zmusić kontrahenta do odpowiedzi, gdy unika kontaktu, a terminy gonią?
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
zegar zmiana czasu
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Koniec z budową autostrad. Szybkie drogi w Polsce już są
Koniec z autostradami. Rząd stawia na obwodnice. Planuje też korektę na wschodzie
