Jørgen Bang-Jensen zrezygnował z funkcji prezesa P4 - spółki zależnej Play Communications - od 1 sierpnia 2018 r., w związku z czym stanowisko obejmie Jean-Marc Harion, podało Play Communications. >>>>

Grupa Azoty odnotowała 456,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 301,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły 1 023 mln zł w 2017 r., podała spółka. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł ok. 0,3x. >>>>

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 259,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 272,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 108,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 70,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosą w 2018 r. około 1,6 mld zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. >>>>

Przychody Grupy Azoty mogą sięgnąć 15 mld zł w 2023 r. (wobec 9,6 mld zł w ub.r.), jeżeli uda się zrealizować planowany projekty inwestycyjne, dotyczące m.in. zgazowania, a także akwizycje, wynika z wypowiedzi prezesa Wojciecha Wardackiego. >>>>

Grupa Kęty odnotowała 53,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 54,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rada nadzorcza Skarbiec Holding podjęła uchwałę o powołaniu Andrzeja Sołdka z dniem 1 lipca 2018 r. w skład zarządu Skarbiec Holding na stanowisko CFO, podała spółka. Andrzej Sołdek od 2003 roku zajmował stanowisko zastępcy CEO i CIO w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU, następnie od 2008 do 2016 roku był zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję CIO (2014-2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenia strategiczne Spółką, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny i zarządzanie ryzykiem, podano w komunikacie.

Quercus TFI odnotowało 6,31 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w I kw. 2018 r. wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Radpol odnotował 2,67 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 8,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Radpol widzi możliwości dalszej poprawy sytuacji finansowej w 2018 r. w związku z przewidywanym wzrostem inwestycji w branżach, w których działa, podała spółka. >>>>

Radpol liczy, że w tym roku uda się wypracować dodatni wynik netto, poinformowali członkowie zarządu. >>>>

Radpol planuje ok. 8 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r. i zakłada, że jego wskaźniki finansowe będą "po bezpiecznej stronie" na koniec roku, poinformowali członkowie zarządu. >>>>

Przychody Grupy Orbis zwiększyły się o 2,2% r/r do 271,5 mln zł w I kw. 2018 r., podała spółka. >>>>

Zarząd Wieltonu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 15,09 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję, podała spółka. Rekomendacja zakłada wypłatę dywidendy w dwóch transzach. >>>>

TXM odnotowało 36,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

TXM dostrzega już efekty programu optymalizacji kosztów personalnych i dostosowania do sezonowości sprzedaży i planuje jego kontynuację, liczy też na oszczędności m.in. z renegocjowanych umów najmu. Rozpoczął też rozmowy z dostawcami na temat oferty, poinformowali członkowie zarządu. >>>>

Zarząd Atende zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia łącznie 8 mln zł z zysku netto za 2017 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co da wypłatę 0,22 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Prezes Mostostalu Warszawa Andrzej Goławski złożył rezygnację z pełnionej ze skutkiem na 19 kwietnia 2018 roku, podała spółka. >>>>

Zysk netto Grupy Ergis spadł o 38,8% r/r do 5,16 mln zł w I kw. 2018 r., przy wzroście przychodów o 4,3% r/r do 191,22 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki finansowe. >>>>

ABC Data odnotowało 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polnord zdecydował o przeszacowaniu in minus wartości wybranych nieruchomości inwestycyjnych oraz o ujęciu w wynikach finansowych za 2017r. kwoty z spodziewanego odszkodowania. Łączny szacowany wpływ obu zdarzeń na skonsolidowany wynik brutto za rok 2017 to ok. 26,1 mln zł in plus, podała spółka. >>>>

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 11 mln zł i były wyższe o 12% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-marzec przychody wyniosły ok. 33,5 mln zł i spadły o ok. 1% r/r. >>>>

Akcjonariusze spółki Movie Games, z grupy PlayWay, wyrazili zgodę na podwyższenie jej kapitału zakładowego poprzez emisję do 250 tys. akcji serii H, które zostaną zaoferowane w ofercie prywatnej, a także na wprowadzenie akcji serii A-H do obrotu na rynku NewConnect, podało PlayWay. >>>>

Sklep Steam wycofał ze sprzedaży grę "Farm Manager 2018", dystrybuowaną przez PlayWay, do czasu wyjaśnienia roszczenia dotyczącego tej gry, zgłoszonego przez United Independent Entertainment GmbH (UIG), podało PlayWay. >>>>

Akcje i prawa do akcji (PDA) spółki OncoArendi Therapeutics zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 6,55% i wyniósł 30,9 zł, zaś kurs PDA wzrósł o 6,86% do 30,99 zł. >>>>

Dzięki współpracy z operatorem komórkowym T-Mobile, Bank BGŻ BNP Paribas bezpłatnie wydaje kartę pre-paid z atrakcyjną ofertą dla obywateli Ukrainy, poinformował bank. Bank BGŻ BNP Paribas rozszerzył kampanię informacyjną dotyczącą usług bankowych dla obywateli Ukrainy także na rynek ukraiński, m.in. rozpoczął współpracę z ukraińskimi agencjami zatrudnienia. >>>>

Medinice, która w maju planuje zadebiutować na NewConnect, podpisała wstępne porozumienie, aby skomercjalizować innowacyjne narzędzia chirurgiczne Spacemaker i Suction Knife, tym samym zacieśniając współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Utrechcie, podała spółka. >>>>

Grupa Lotos, PGNiG

Lotos Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny będą wspólnie oferowały usługę bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu, podała Grupa Lotos. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu, podkreśliła spółka. >>>>