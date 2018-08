Dowódca polskiej grupy strażaków poinformował w sobotę PAP, że baza operacji, którą strażacy założyli przed dwoma tygodniami na boisku lokalnego klubu piłkarskiego w Sveg o godzinie 4 rano, została złożona. O godzinie 7 rano strażacy byli już w drodze do Polski. Zanim dotrą do portu w Trelleborg czeka ich ponad tysiąckilometrowa podróż.

"Jesteśmy w drodze, dojeżdżamy do miejscowości Hudiksvall, przy autostradzie E4, którą będziemy dalej jechać w kierunku Sztokholmu, aż do Linkopink, gdzie z soboty na niedzielę mamy nocleg. W niedzielę rano wyjedziemy dalej w kierunku Trelleborga - powiedział w sobotę rano mł. brygadier Michał Langner.

W bazie wojskowej, która znajduje się w pobliżu Linkoping Polacy odpoczną i zatankują samochody przed dalszą podróżą. Chcą dotrzeć Trelleborga kilka godzin przed godziną 22, kiedy wypływa prom do Świnoujścia. Do portu w Polsce dotrą w poniedziałek najprawdopodobniej ok. godziny 6.

W piątek po południu polskich strażaków pożegnali przedstawiciele lokalnych władz na czele z gubernatorem regionu Jamtland i szefem sztabu miejscowości Farila, który koordynował działania na terenach, gdzie pracowali Polacy.

Zapytany o sytuację w miejscu pożaru Michał Langner zapewnił, że jest opanowana i "wszystko jest pod kontrolą", zaś na terenach gdzie występowały pożary pada deszcz. Na miejscu pracują jeszcze harvestery, które usuwają drzewa m.in. w celu zbudowania dróg pożarowych.

W gaszeniu pożarów w Szwecji brali udział głównie ratownicy z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (po 65 strażaków i po 20 wozów). Wspierali ich strażacy z Mazowsza i Komendy Głównej PSP (9 ratowników i 4 samochody). Misja od początku była planowana na 14 dni. Polscy strażacy przebywają w Szwecji od niedzieli 22 lipca. Są tam samowystarczalni pod względem logistycznym (zabrali namioty, wyżywienie i paliwo) i medycznym (w grupie są ratownicy medyczni).

Przyczyną rozległych pożarów lasów w Szwecji były nietypowe jak na ten kraj wysokie temperatury i mała ilość opadów. Według pierwszych informacji przekazywanych przez szwedzkie media w środkowej części kraju płonęło około 25 tys. hektarów lasów.

