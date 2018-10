Pełnomocnicy reprezentujący Andrzeja Sapkowskiego wzywają CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł, wynika z treści wezwania. W ocenie spółki żądania są bezpodstawne. >>>>

Wspólnicy Euvic nie obejmą akcji serii N Qumaka, w związku z czym spółka odstąpi od realizacji emisji akcji serii M i N, podał Qumak. Jednocześnie Euvic podtrzymuje wolę współpracy. >>>>

- LPP miało wstępnie 2,05 mld zł skonsolidowanych przychodów i 125 mln zł zysku EBIT w III kwartale 2018 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 13% r/r i 21% r/r, podała spółka. >>>>

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Enea w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" ze stabilną perspektywą, podała Enea. >>>>

Enea planuje inwestycje w wytwarzaniu m.in. w farmę fotowoltaiczną, blok na paliwo RDF i rozważa do 1 000 MW w kogeneracji i energetyce rozproszonej w perspektywie do 2030 r., poinformował wiceprezes Piotr Adamczak. >>>>

Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych w najbliższych latach, w tym 500 mln zł na dostosowanie do konkluzji BAT, poinformował wiceprezes Piotr Adamczak. >>>>

- Ferrum odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 20,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ursus odnotował 21,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ursus przedstawi niebawem program naprawczy w związku z trudną sytuacją Ursus S.A., poinformowała wiceprezes Monika Kośko. W perspektywie kilku kwartałów ma on pozwolić na odbudowanie pozycji spółki i grupy. >>>>

ATM Grupa odnotowała 21,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 7,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PBG odnotowało 22,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł na 1 lipca, podała spółka. Do realizacji w 2018 roku przypada ok. 0,85 mld zł. >>>>

Silvair Inc. odnotował 1,72 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,68 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Awbud odnotował 3,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Grupy Awbud na 2018 r. i kolejny rok wynosi 326 mln zł, podała spółka. >>>>

Cube.ITG w restrukturyzacji odnotował 4,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Murapol odnotował pro forma 14,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 31,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Airway Medix odnotowało 0,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bumech w restrukturyzacji odnotował 14,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Enter Air odnotował 19,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PDC Industrial Center 59, wspólne przedsiębiorstwo Marvipol Logistics - jednostki zależnej Marvipol Development - oraz PG Dutch Holding I B.V., zawarł umowę kredytu z Bankiem BGŻ BNP Paribas na finansowanie projektu magazynowego w okolicy Warszawy, podał Marvipol Development. >>>>

Marvipol Development wybuduje aparthotel na pograniczu Wrzeszcza i Oliwy w Gdańsku, który zaoferuje łącznie 346 lokali. Obiekt będzie funkcjonował w ramach sieci Holiday Inn Express oraz Staybridge Suites dzięki podpisaniu dwóch umów franczyzowych z InterContinental Hotels Group (IHG). Zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania planowane jest w maju 2021 r. >>>>

LiveChat Software miał 25 398 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 października 2018 r., co oznacza wzrost o 15,8% r/r, podała spółka. We wrześniu liczba klientów wzrosła o 156 firm netto. >>>>

Abadon Real Estate odnotował 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 10,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia we wrześniu br. wyniosła ok. 13,41 mln zł i była niższa o ok. 4,2% w skali roku, podała spółka. >>>>

Stan zaawansowania realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie osiągnął 80%, co pozwoliło na rozpoczęcie prac rozruchowych, podał Tauron Polska Energia. >>>>

Tauron Polska Energia szacuje koszt dostosowania istniejących bloków energetycznych do konkluzji BAT na 800-900 mln zł, poinformował prezes Filip Grzegorczyk. >>>>

Inwestycja w budowę Elektrociepłowni Stalowa Wola jest zaawansowana w 86%, poinformował prezes Taurona Polskiej Energii Filip Grzegorczyk. >>>>

PKO Bank Polski udostępnił dziś metodę płatności Apple Pay klientom PKO BP i Inteligo, korzystającym z kart Visa i Mastercard, podał bank. >>>>

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami AmRest Holdings - na wniosek spółki - w okresie od 4 października do 8 października 2018 r. (włącznie), podała giełda. >>>>

Atal rozpoczął sprzedaż IV etapu osiedla Nowe Miasto Różanka we Wrocławiu, podała spółka. Do oferty trafił budynek ze 135 mieszkaniami. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to I kwartał 2021 r. >>>>

Sieć sklepów Dino powiększyła się o 120 nowych sklepów w okresie od stycznia do września 2018 r. wobec wzrostu o 90 punktów sprzedaży rok wcześniej, poinformowała spółka. >>>>

Action w restrukturyzacji liczy, że głosowanie nad układem zostanie sfinalizowane do końca stycznia 2019, poinformował prezes Piotr Bieliński. >>>>

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,4 USD/b we wrześniu br. wobec 14,3 USD/b miesiąc wcześniej i 14,8 USD/b we wrześniu 2017 r., podała spółka. >>>>

- Polska Grupa Energetyczna (PGE) ocenia, że koszt dostosowania istniejących bloków energetycznych do konkluzji BAT będzie wyższy niż wcześniej szacowany i wyniesie ok. 2,2 mld zł, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>>

- Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje inwestycje w 3,2 GW nowych mocy, w tym łącznie do 2,8 GW w farmach wiatrowych na morzu, w dwóch etapach, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje przeznaczyć 3 mld zł w najbliższych latach na kablowanie sieci dystrybucyjnej, tzn. wymianę linii napowietrznych na położone pod ziemią linie kablowe, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>>

Mirbud otrzymał zwrotnie podpisaną umowę z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy. Wartość umowy wynosi 14 777 000 zł brutto. >>>>

Santander Bank Polska wprowadził ofertę płatności mobilnych Fitbit Pay. Klienci banku - jako pierwsi na krajowym rynku - mogą płacić za pomocą urządzeń Fitbit z funkcją Fitbit Pay, podał Santander. >>>>