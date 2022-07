Reklama

Efekty zmian klimatu pogłębiają kryzys energetyczny w Europie wywołany przez Rosję - zauważył PIE, podkreślając, że "upały obniżają wydajność elektrowni gazowych i ograniczają możliwości chłodzenia elektrowni jądrowych".

"Z tych powodów w ostatnim tygodniu ceny energii elektrycznej, według Nord Pool, wzrosły 5-krotnie we Francji i 3-krotnie w Niemczech w ujęciu rok do roku" - wskazano w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Z kolei na Epex Spot SE cena niemieckiej energii elektrycznej wzrosła do najwyższych poziomów od marca br., a prąd we Francji był najdroższy od kwietnia br.

Upały zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu

Jak zwrócono uwagę, fala upałów dotyka całą Europę. Temperatura przekracza 40 st. C nie tylko w południowo-wschodniej części kontynentu, ale też w Niemczech i po raz pierwszy w historii w Wielkiej Brytanii. "46 proc. terytorium UE jest narażone na suszę w stopniu ostrzegawczym, a 11 proc. było już na poziomie alarmowym, w którym brakowało wody" - zaznaczyli analitycy PIE, powołując się na dane Komisji Europejskiej. Natomiast w Polsce na początku lipca 37 proc. powierzchni kraju było w jakimś stopniu zagrożone suszą.

"Upały, oprócz wpływu na uprawy i zdrowie, zagrażają również bezpieczeństwu energetycznemu" - podkreślono. W czasie upałów ludzie uruchamiają urządzenia chłodzące, a to skokowo zwiększa zużycie energii elektrycznej. Maleje poziom wody w zbiornikach wodnych, z których elektrownie cieplne czerpią energię do chłodzenia, co obniża ich efektywność" - stwierdzono.

Niski poziom wód

Zwrócono uwagę, że wysokie temperatury wpływają ponadto na drogi wodne – dostawom węgla do elektrowni w Niemczech zagraża najniższy poziom Renu od 15 lat. Według danych ENTSO-E, cytowanych przez PIE, efektywność elektrowni przepływowych od początku 2022 r. była niższa niż w latach 2015-2021. We Włoszech natomiast wyprodukowano w 2022 r. o 5059 GWh mniej, niż wskazywałoby na to średnia z poprzednich lat, we Francji – o 3930 GWh, a w Portugalii – o 2244 GWh.

W ocenie PIE "oszczędność i redukcja zużycia będą kluczowymi elementami zachowania stabilności systemu energetycznego". Analitycy dodali, że obecnie wysoki popyt na gaz i niepewność dostaw przez Nord Stream 1 zmniejsza szanse na wypełnienie magazynów przed okresem grzewczym. "Redukcja klimatyzacji latem o 2 st. C i obniżenie temperatury zimą o 1 st. C mogą przynieść prawie 12-14 mld m sześc. oszczędności gazu, czyli blisko 10 proc. rocznego importu z Rosji sprzed wojny" - podsumowano. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco