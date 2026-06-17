InPost z nowym rekordem

Jak poinformowała spółka, Grupa Inpost rozwija za granicą sieć urządzeń Out-Of-Home (OOH) i otworzyła już 15 tys. paczkomatów w Wielkiej Brytanii, 11 tys. - we Francji, 5 tys. - w Iberii oraz 500 w Belgii. Dla porównania w Polsce grupa ma 28 tys. automatów paczkowych. W Hiszpanii sprawdzono też wielkogabarytowe paczkomaty - o długości 11 metrów i 12 metrów.

„Konsekwentnie realizujemy strategię organicznego rozwoju na naszych najważniejszych rynkach. Wielka Brytania, Francja, Iberia, Belgia to kraje, w których OOH zmienia się z ciekawej alternatywy w sposób dostawy pierwszego wyboru” - skomentował, cytowany w informacji prasowej, założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

Maszyny produkowane są w Polsce

O tym, że operator zbliża się do liczby 15 tys. paczkomatów na Wyspach, w marcu br. poinformował członek zarządu InPostu ds. spraw międzynarodowych Michael Rouse. Dodał, że maszyny są produkowane są w Polsce i następnie eksportowane do Wielkiej Brytanii.

Rouse poinformował też, że na koniec grudnia 2025 r. InPost zatrudniał ok. 9 tys. pracowników w Zjednoczonym Królestwie. Firma planuje zainwestować tam do końca 2030 r. ponad 600 mln funtów.

Dynamiczny wzrost wolumenu obsłużonych paczek

InPost oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie. W I kwartale br. wolumen paczek obsłużonych przez firmę wyniósł 359 mln, co oznacza wzrost o 32 proc. rok do roku. Liczba Paczkomatów zwiększyła się o 30 proc. w I kw. tego roku - do 64 tys. 680 maszyn łącznie. InPost planuje przyspieszyć rozwój sieci poprzez dodanie ponad 20 tys. automatów paczkowych na wszystkich rynkach w 2026 roku.

InPost jest już największą siecią Out-Of-Home w Wielkiej Brytanii

Skorygowana EBITDA w Wielkiej Brytanii i Irlandii spadła w I kw. br. o 49 mln zł, co jak wskazano, „odzwierciedla trwającą transformację segmentu przesyłek w Wielkiej Brytanii”. Brzoska poinformował, że InPost jest już największą siecią Out-Of-Home w tym kraju.

Firma InPost stworzyła sieć paczkomatów - samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek, czynnych 24 godziny na dobę. Grupa działa w dziewięciu krajach - Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. InPost świadczy także usługi kurierskie.