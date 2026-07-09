Forsal logo

Pellet drastycznie drożeje. Eksperci wskazują główną przyczynę wzrostu cen

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 11:14
Pellet drastycznie drożeje. Eksperci wskazują główną przyczynę wzrostu cen
Pellet drastycznie drożeje. Eksperci wskazują główną przyczynę wzrostu cen/Shutterstock
Jeszcze niedawno pellet był postrzegany jako jedna z bardziej stabilnych i przewidywalnych form ogrzewania. Dziś właściciele domów korzystający z tego paliwa muszą liczyć się z wyższymi wydatkami. Ceny pelletu drzewnego wyraźnie rosną, a branża wskazuje na problem, który może utrudnić utrzymanie podaży - brakuje surowca, podczas gdy popyt na opał pozostaje wysoki. Odpowiedzi na pytanie, jak ustabilizować rynek, mają szukać przedstawiciele Polskiej Rady Pelletu i resortu energii.

Jak ustabilizować ceny pelletu?

Ceny pelletu drzewnego wyraźnie wzrosły w ostatnich tygodniach. Jak wskazuje Polska Rada Pelletu, za podwyżkami stoi rosnący popyt przy jednoczesnym ograniczeniu dostępności surowca do produkcji. Branża liczy na rozmowy z resortem energii, które mają odbyć się już 15 lipca i dotyczyć stabilizacji sytuacji na rynku

„Polska Rada Pelletu od kilku tygodni obserwuje wyraźny wzrost cen pelletu drzewnego, który pojawił się już w okresie letnim. Jest to zjawisko nietypowe, ponieważ dotychczas lato było okresem największej stabilizacji cen oraz momentem, w którym konsumenci mogli uzupełniać zapasy paliwa przed sezonem grzewczym” - przekazała PAP Kędziora-Urbanowicz.

Ceny pelletu wzrosły prawie o 1/3

Według informacji Rady, w porównaniu z czerwcem 2025 r. średnie ceny detaliczne certyfikowanego pelletu klasy jakości A1 wzrosły o 20–30 proc. W zależności od regionu, producenta oraz kanału sprzedaży wzrost ten może być jeszcze wyższy.

Zdaniem wiceprezeski sytuacja na rynku pelletu jest wynikiem jednoczesnego oddziaływania kilku czynników. Z jednej strony jest to wzrost popytu. „Szacuje się, że liczba użytkowników kotłów na pellet zbliża się już do 450 tysięcy gospodarstw domowych, a więc zapotrzebowanie na pellet drzewny najwyższej klasy jakości dynamicznie wrasta. Aby zaspokoić aktywnych użytkowników potrzebujemy już teraz około 2 mln ton pelletu rocznie” - wskazała Kędziora-Urbanowicz.

Ograniczona dostępność surowca drzewnego

Drugi czynnik to ograniczona dostępność surowca drzewnego. Pellet klasy jakości A1 produkowany jest przede wszystkim z trocin oraz innych pozostałości powstających podczas przerobu drewna w tartakach. Według Rady na ograniczenie podaży surowca wpłynęły m.in. decyzje dotyczące ograniczenia pozyskania drewna w lasach gospodarczych, w tym moratorium wprowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w styczniu 2024 roku na wybranych obszarach leśnych. „Należy jednak podkreślić, że moratorium nie jest jedyną przyczyną obecnej sytuacji, lecz jednym z elementów wpływających na rynek – obok poziomu produkcji w przemyśle drzewnym, sytuacji gospodarczej sektora oraz rosnącego zapotrzebowania na biomasę” - zaznaczyła wiceprezeska.

„Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że obserwowany wzrost cen nie powinien być automatycznie utożsamiany z działaniami spekulacyjnymi producentów” - dodała.

Resort zbada sprawę wzrostu cen pelletu w ostatnim czasie

Wiceminister energii Konrad Wojnarowski poinformował w środę, że resort spotka się w przyszłym tygodniu z Polską Radą Pelletu. Dodał, że ministerstwo wystąpiło też do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie sprawy wzrostu cen pelletu w ostatnim czasie.

Kędziora-Urbanowicz zwróciła uwagę, że Polska Rada Pelletu jest w kontakcie z administracją państwową, monitoruje sytuację rynkową i podejmuje działania na rzecz budowania transparentnego i stabilnego rynku odnawialnych źródeł energii. Odnosząc się do planowanego spotkania z resortem przekazała, że odbędzie się ono 15 lipca br. Wskazała też, że Rada od kilku miesięcy uczestniczy w rozmowach z przedstawicielami administracji rządowej po kryzysie związanym z dostępnością pelletu w sezonie grzewczym 2025–2026.

Polska Rada Pelletu planuje podczas spotkania przedstawić ministerstwu aktualną sytuację rynkową, „w tym obserwowane zmiany cen pelletu drzewnego, ich przyczyny oraz najważniejsze wyzwania stojące obecnie przed branżą” - podano. Omówione mają też zostać kwestie stabilności rynku, transparentności obrotu, a także działania, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców wykorzystujących pellet jako źródło ciepła - podała Rada.

Rynek szykuje się do nadchodzącego sezony grzewczego

„Szczególne znaczenie ma odpowiednie przygotowanie rynku do nadchodzącego sezonu grzewczego oraz zapewnienie równowagi pomiędzy potrzebami konsumentów, producentów i dystrybutorów. Polska Rada Pelletu zamierza również przedstawić propozycje działań, które mogłyby zwiększyć przewidywalność rynku i ograniczyć ryzyko podobnych zawirowań w kolejnych sezonach grzewczych” - podsumowała Kędziora-Urbanowicz.

Na początku 2026 r. media informowały o brakach pelletu drzewnego na składach opałowych, co skutkowało rosnącymi cenami tego rodzaju opału. Izba Gospodarcza Urządzeń OZE i Polskiego Przemysłu zapewniała wówczas, że pellet nie zniknął z rynku, a łańcuch dostaw funkcjonował mimo sezonowych wahań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało natomiast wtedy, że sprzedaż drewna z Lasów Państwowych od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a rozporządzenie o zakazie spalania pełnowartościowego drewna w energetyce zawodowej nie wpłynęło negatywnie na produkcję pelletu.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu »
Tematy: ogrzewaniepiececeny pelletuenergetyka
Powiązane
Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
Węgiel. Ceny węgla
Tyle obecnie kosztuje tona węgla, pelletu i metr drewna w marcu 2026 roku. Oto aktualne ceny
piec na pellet
To już hit. Ludzie na własną rękę sprowadzają tani pellet zza granicy, bo ceny w Polce oszalały. Gdzie jeżdżą po opał i ile płacą?
Nie przegap
Łukasz Jankowski
Ministra zdrowia spotkała się z Naczelną Izbą Lekarską. "Konkretów nam zabrakło"
Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu
Putin odrzuca rozmowy pokojowe. Kreml szykuje nową eskalację wojny
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne
kasy fiskalne, przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, Ministerstwo Finansów, VAt
Koniec kas fiskalnych dla przedsiębiorców. Paragon będzie można wystawić w telefonie
Żyjemy już w nowej epoce? "W Ankarze narodziło się NATO 3.0"
Żyjemy już w nowej epoce? "W Ankarze narodziło się NATO 3.0"
To duża inwestycja Airbusa. Kraków zyska strategiczne centrum badań i rozwoju
To duża inwestycja Airbusa. Kraków zyska strategiczne centrum badań i rozwoju
Bateria Patriot
Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję Patriotów. Czy to poprawi sytuację? Eksperci studzą entuzjazm
Nocna operacja na Morzu Azowskim. Ukraina uderzyła w 12 tankowców rosyjskiej floty cieni
Nocna operacja na Morzu Azowskim. Ukraina uderzyła w 12 tankowców rosyjskiej floty cieni
Polecamy
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Do tych 8 lekarzy zapiszemy się inaczej. Nowe zasady od 1 sierpnia 2026
Do tych 8 lekarzy zapiszemy się inaczej. Nowe zasady od 1 sierpnia 2026
Pracujesz na zleceniu jak na etacie? Złóż skargę do PIP. Po zmianach inspekcja może zrobić więcej
Pracujesz na zleceniu jak na etacie? Złóż skargę do PIP. Po zmianach inspekcja może zrobić więcej
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
To nie jest na rękę NFZ. Ujawnił bolesną prawdę o pracy lekarzy i bolączkach całego systemu
To nie jest na rękę NFZ. Ujawnił bolesną prawdę o pracy lekarzy i bolączkach całego systemu
Przed wakacjami PKP Intercity tnie zniżkę w cenie biletów. Pasażerowie zapłacą więcej
PKP Intercity obcięło popularną zniżkę w cenie biletów. Teraz pasażerowie zapłacą więcej
senior, emerytura, renta
Oto 5 dodatków do emerytury po 75. roku życia. Jest haczyk: nie zawsze liczy się tylko wiek
Lotnisko Chopina w Warszawie
Rewolucja na lotnisku Chopina. Pierwsze „Smoczyce” ruszyły do akcji
Kraj
Łukasz Jankowski
Ministra zdrowia spotkała się z Naczelną Izbą Lekarską. "Konkretów nam zabrakło"
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
Żołnierze USA wrócą do Polski. Szef MON wskazał szczegóły
Żołnierze USA wrócą do Polski. Padł konkretny termin
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
kranówka, woda, klient, darmowe, lokal
Koniec odmowy w restauracji. Klient poprosi o wodę z kranu, a lokal ma podać 0,5 litra za darmo
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Świat
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne
Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu
Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu
Żyjemy już w nowej epoce? "W Ankarze narodziło się NATO 3.0"
Żyjemy już w nowej epoce? "W Ankarze narodziło się NATO 3.0"
USA i Iran. Axios: Walki mogą potrwać tygodnie, stawką jest cieśnina Ormuz
Możemy zapomnieć o pokoju w Iranie? Axios: USA szykują się na wielotygodniową wymianę ognia
Nocna operacja na Morzu Azowskim. Ukraina uderzyła w 12 tankowców rosyjskiej floty cieni
Nocna operacja na Morzu Azowskim. Ukraina uderzyła w 12 tankowców rosyjskiej floty cieni
Przełom ws. pocisków Tomahawk dla Niemiec. "Zamykamy krytyczną lukę"
Przełom ws. pocisków Tomahawk dla Niemiec. "Zamykamy krytyczną lukę"
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Bateria Patriot
Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję Patriotów. Czy to poprawi sytuację? Eksperci studzą entuzjazm
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj