Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 97,40 USD - niżej o 1,70 proc.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 98,61 USD za baryłkę, w dół o 0,75 USD.

Perspektywa wznowienia rozmów pokojowych

Ropa tanieje w reakcji na sygnały, że Waszyngton i Teheran mogą wznowić rozmowy pokojowe po tym, jak rozpoczęła się blokada Cieśniny Ormuz przez USA.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że przedstawiciele Iranu zadzwonili w poniedziałek, wyrażając wolę zawarcia porozumienia. Potwierdził też, że rozpoczął blokadę irańskich portów.

"Mogę wam powiedzieć, że druga strona do nas zadzwoniła. Bardzo, bardzo chcieliby zawrzeć umowę" - powiedział Donald Trump podczas zaimprowizowanej i nieplanowanej wcześniej rozmowy z dziennikarzami przy drzwiach do Gabinetu Owalnego.

"Zadzwoniły do nas tego poranka odpowiednie osoby i chcą wypracować porozumienie" - dodał.

Kluczowa kwestia broni jądrowej

Prezydent zaznaczył, że nigdy nie zgodzi się na to, by Iran zdobył broń jądrową.

"Jeśli się na to nie zgodzą, nie będzie porozumienia. Nigdy nie będzie porozumienia. Iran nie będzie miał broni jądrowej, a my odzyskamy ten pył. Odzyskamy go, albo dostaniemy go od nich, albo go sami weźmiemy" - powiedział Donald Trump, odnosząc się do irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu, które znajdują się pod ziemią.

Osoby zaznajomione ze sprawą twierdzą, że obie strony - USA i Iran - prowadzą rozmowy na temat przeprowadzenia kolejnej rundy negocjacji "twarzą w twarz" w celu zawarcia dłuższego zawieszenia broni.

Mniejsze wahania cen surowca

"Perspektywa wznowienia rozmów pomoże ograniczyć wahania cen kontraktów terminowych na Brent i WTI" - powiedział Robert Rennie, szef działu badań na towarami i emisją CO2 w Westpac Banking Corp.

"Nawet jeśli sygnały dyplomatyczne utrzymują główne wskaźniki referencyjne ropy blisko 100 USD za baryłkę lub nieco poniżej, to podstawowy problem z podażą ropy się nasila, a ceny paliw w realnej gospodarce prawdopodobnie pozostaną pod presją wzrostową, dopóki przepływy przez Cieśninę Ormuz pozostaną skutecznie ograniczone" - dodał.

USA zapowiedziały blokadę Cieśniny Ormuz

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran, że jeśli jego szybkie łodzie szturmowe zbliżą się do amerykańskich okrętów, prowadzących blokadę Iranu w Cieśninie Ormuz, to zostaną "natychmiast wyeliminowane".

Zapowiedział też, że siły USA zrobią to podobnie, jak czynią to na morzu z łodziami przemytników narkotyków.

Ogłoszona przez Donalda Trumpa i Dowództwo Centralne USA blokada irańskich portów miała zacząć się w poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego i dotyczyć wszystkich statków płynących z i do irańskich portów, terminali i obszarów przybrzeżnych.

Arabia Saudyjska naciska na USA, aby zniosły blokadę Cieśniny Ormuz i powróciły do stołu negocjacyjnego - podają anonimowi arabscy urzędnicy.

USA są też pod presją, bo koszty detaliczne benzyny i diesla za Oceanem wzrosły na początku kwietnia do najwyższych poziomów od 2022 r.

Z kolei w Europie ceny paliwa lotniczego wzrosły do rekordowego poziomu powyżej 200 USD za baryłkę.

Desperacka walka o ładunki surowca

Traderzy i rafinerie walczą o pozyskanie natychmiastowych dostaw ropy, co prowadzi do serii nietypowych transakcji i gwałtownych wzrostów premii za ryzyko na ropę gotową do wysyłki.

Na fizycznym rynku ropy naftowej panuje niedobór tego surowca, a ceny z natychmiastową dostawą osiągają niespotykane dotąd poziomy.

Analitycy wskazują, że na rynku ropy naftowej toczy się desperacka walka o ładunki surowca, a nabywcy ropy "przeszukują cały świat", aby zdobyć natychmiastowe dostawy.

Gwałtownie zmieniające się ceny ropy sygnalizują, że niektóre europejskie rafinerie mogą być zmuszone - podobnie jak azjatyckie - do ograniczenia produkcji - twierdzą eksperci. To może pogłębić niedobory kluczowych produktów, takich jak olej napędowy i paliwo lotnicze.