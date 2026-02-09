Mechanizm obliczania wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

Konstrukcja wskaźnika, według którego co roku modyfikowana jest wysokość emerytur oraz rent, opiera się na dwóch fundamentalnych parametrach ekonomicznych. Pierwszym z nich jest średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy czym pod uwagę bierze się zazwyczaj inflację obliczaną dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Drugim elementem składowym jest przynajmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia odnotowanego w roku poprzedzającym waloryzację. Obecnie pierwszy z tych czynników, czyli poziom inflacji, został już określony na poziomie 4,2 procent.

Dane GUS dotyczące wynagrodzeń w 2025 roku

Zgodnie z najnowszym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w polskiej gospodarce narodowej w 2025 roku osiągnęło poziom 8 903,56 złotych. Jednocześnie eksperci urzędu wyliczyli, że realny wzrost płac w zestawieniu z rokiem 2024 wyniósł 5,5 procent. Te precyzyjne dane statystyczne stanowią brakujący element niezbędny do ustalenia ostatecznej dynamiki wzrostu świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rzeczywista wysokość waloryzacji 2026 w porównaniu do założeń budżetowych

Analiza udostępnionych przez GUS wskaźników prowadzi do wniosku, że marcowa waloryzacja ukształtuje się na poziomie 5,3 procent . Jest to wartość zauważalnie wyższa od pierwotnych prognoz rządowych zawartych w ustawie budżetowej, które zakładały wzrost rzędu 4,88 procent. Taka korekta w górę oznacza wymierny zysk dla najbiedniejszych seniorów, gdyż kwota minimalnej emerytury wzrośnie o 90,62 złotych netto. Należy przy tym pamiętać, że finalny wskaźnik musi zostać formalnie potwierdzony w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i opublikowany w Monitorze Polskim w ciągu trzech dni od ogłoszenia danych przez GUS.

Debata nad reformą systemu i zwiększeniem udziału wzrostu płac

W trakcie przygotowywania założeń budżetowych na kolejny rok powrócił temat systemowej zmiany sposobu wyliczania waloryzacji. Resort pracy, pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, wysunął propozycję, aby w większym stopniu powiązać podwyżki świadczeń z dobrą sytuacją na rynku pracy i rosnącymi płacami. Postulat zakładał podniesienie udziału realnego wzrostu wynagrodzeń w algorytmie z obecnych 20 do 35 procent. Mimo argumentacji wskazującej na korzyści dla emerytów, rząd ostatecznie nie zdecydował się na wprowadzenie tej modyfikacji, pozostając przy dotychczasowych zasadach obliczania wskaźnika.