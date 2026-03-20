Pieniądze, których nikt nie może Ci odebrać

Zasady w 2026 roku są jasne: dodatkowe roczne świadczenia pieniężne, czyli popularna 13. i 14. emerytura, są objęte specjalnym "pancerzem prawnym". Oznacza to, że są one całkowicie wolne od zajęć komorniczych. Bez względu na to, czy zalegasz z opłatami za prąd, masz kredyt w banku, czy nawet długi alimentacyjne - te pieniądze należą się tylko Tobie. W tym roku kwota bazowa to 1978,49 zł brutto. To właśnie tyle wynosi obecnie minimalna emerytura, która wyznacza wysokość "trzynastki". Choć suma robi wrażenie, dla dłużników najważniejszy jest fakt, że komornik nie ma prawa potrącić z niej nawet grosza.

Reklama

Pułapka "złotówka za złotówkę". Ile naprawdę dostaniesz?

Warto jednak pamiętać o ważnej różnicy między dodatkami. O ile "trzynastka" w wysokości 1978,49 zł brutto przysługuje każdemu emerytowi w pełnej kwocie, o tyle przy 14. emeryturze obowiązuje limit dochodowy. W 2026 roku pełną wypłatę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Jeśli Twoja emerytura jest wyższa, zadziała zasada "złotówka za złotówkę" - "czternastka" zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Jeśli więc Twoja zwykła emerytura wynosi np. 3 200 zł brutto, Twoja 14. emerytura będzie niższa o 300 zł.

Uwaga na "automat" w banku! Dlaczego konto bywa blokowane?

Choć prawo chroni seniorów, w rzeczywistości dochodzi czasem do dramatycznych pomyłek. Dlaczego tak się dzieje? Wszystkiemu winne są systemy bankowe. Gdy na Twoje konto wpływa przelew, algorytm banku może nie od razu rozpoznać, że to chroniona 14. emerytura, i automatycznie przekaże środki na poczet długu. To sytuacja stresująca, ale nie beznadziejna. Jeśli obudzisz się rano i zobaczysz, że Twoja "trzynastka" zniknęła z konta, musisz działać natychmiast. Pierwszym krokiem jest kontakt z bankiem i poinformowanie o źródle wpłaty. ZUS znakuje te przelewy specjalnym kodem, więc pomyłkę można szybko wyprostować.

Nie tylko dodatki. Co z Twoją zwykłą emeryturą?

Warto pamiętać, że od marca 2026 roku zmieniły się też limity dotyczące Twojej podstawowej emerytury. Dzięki waloryzacji wzrosła tzw. kwota wolna od zajęcia. Obecnie komornik musi zostawić Ci na życie około 1483 zł na rękę (przy długach niealimentacyjnych). Wszystko, co otrzymujesz powyżej tej kwoty, może zostać zajęte, ale - co jeszcze raz podkreślamy - nie dotyczy to 13. i 14. emerytury. One zawsze wypłacane są w całości.

Jak spać spokojnie w 2026 roku?

Jeśli wiesz, że masz niespłacone zobowiązania, warto trzymać rękę na pulsie. Najlepiej sprawdzać wyciągi z konta w dniach, w których ZUS planuje wypłaty. Pamiętaj, że "trzynastka" trafia do seniorów zazwyczaj w kwietniu, a termin wypłaty "czternastki" jest ogłaszany co roku w drodze rozporządzenia. W 2026 roku prawo stoi po stronie emeryta - Twoje dodatkowe pieniądze są bezpieczne, o ile wiesz, jak o nie zawalczyć w razie błędu urzędnika lub banku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania