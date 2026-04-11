Nowe rozporządzenie UE (Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) ma sprawić, że opakowania codziennych produktów będą projektowane z myślą o recyklingu i bez nadmiarowego wykorzystania tworzywa. Konieczne też będzie zastosowanie surowców wtórnych do ich wytwarzania.

Zmiany w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Zwiększają się też restrykcje dotyczące użycia substancji szkodliwych. Wymogi PPWR wchodzą w życie stopniowo. Część z nich zacznie obowiązywać przedsiębiorców już od 12 sierpnia 2026. Dlatego już teraz eksperci rekomendują przeprowadzenie audytu i sprawdzenie, jakie zmiany należy wprowadzić w produkcji i oznaczaniu opakowań.

Celem rozporządzenia jest zmniejszenie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i zwiększenie poziomu recyklingu. Jednym z wymogów jest to, że opakowanie musi być jasno oznakowane, żeby konsument wiedział, do jakiego pojemnika je wyrzucić po zużyciu produktu. Trzeba też będzie minimalizować opakowania, również np. w handlu wysyłkowym. Zaostrzają się też normy dotyczące użycia substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) do produkcji opakowań

– wylicza dr Katarzyna Michniewska prezes spółki Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań SA.

Jak dodaje, przez 25 lat działania Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań SA zmieniło się wiele przepisów mających na celu zmniejszenie zanieczyszczania środowiska odpadami. Przez ten czas opracowano również liczne nowe technologie przetwarzania odpadów. Innowacje miały miejsce również w obszarze ekonomii i logistyki w gospodarce odpadami.

Wypracowano nowe skuteczne łańcuchy dostaw i racjonalne kosztowo procesy, w czym dużą rolę odegrały organizacje odzysku opakowań wśród nich Eko Cykl. Spółka od początku pełniła rolę w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), zgodnie z którym podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach ponoszą nakłady na recykling odpadów opakowaniowych.

Przykład Po wejściu Polski do Unii kolejno wprowadzane były coraz większe wymagane poziomy recyklingu, z których Polska się wywiązuje. Organizacje odzysku przejmują też od przedsiębiorców ustawowy obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (PKE) w zakresie np. selektywnej zbiórki odpadów.

Rewolucja w obszarze przepisów środowiskowych

„Od niedawna obowiązuje dyrektywa SUP – single use plastics. To właśnie ona sprawia, że płacimy za jednorazowy kubek przy zakupie napoju, która to opłata ma być przeznaczona na wsparcie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Wszedł w życie system kaucyjny. Wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów. A kolejne zmiany już się szykują – np. inicjatywa legislacyjna UE pod nazwą Circular Economy Act, która ma obejmować nowelizację kilku aktów prawnych w celu dalszego ograniczenia składowania odpadów, wsparcia recyklingu, eliminacji nielegalnego wywozu odpadów i poprawiające selektywną zbiórkę” – mówi dr Michniewska.

Obok zmian dla całej wspólnoty trwają też prace polskiego rządu nad zmianami w systemie ROP. Projekt ustawy zakłada likwidację obecnego systemu opartego na organizacjach odzysku opakowań i oddanie całości zarządzania systemem w ręce Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt nowego ROP został oceniony m.in. przez Konfederację Lewiatan, Polską Izbę Gospodarki Odpadami, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP), Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wśród uwag eksperci wskazują skokowe podniesienie kosztów dla przedsiębiorców. Ponadto ocena skutków regulacji przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że w latach 2027-2028 będą musiały wpłacać nowowprowadzoną opłatę opakowaniową do nowego systemu i jednocześnie ponosić koszty recyklingu zgodnie z obecnym systemem.

“Na tę podwójną opłatę przedsiębiorcy powinni przygotować się już dziś, planując budżety na kolejne lata” – zauważa dr Michniewska.

PAP /MediaRoom