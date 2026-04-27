Gaz w Europie wciąż drożeje. Propozycja otwarcia cieśniny Ormuz tego nie zmieniła

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 0,6 proc. do 45,12 euro za MWh, po zwyżce wcześniej o 2,2 proc. Gaz w Europie drożeje pomimo sygnałów z Iranu dotyczących przywrócenia ruchu w Cieśninie Ormuz.

Zakończenie wojny na horyzoncie, gaz wciąż drożeje

Portal Axios podał - powołując się na źródła znające sprawę, że Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym propozycję ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz i zakończenia wojny, która zakłada jednak odłożenie na później amerykańsko-irańskich negocjacji nuklearnych.

Plan zakłada przedłużenie zawieszenia broni, aby strony mogły dążyć do trwałego zakończenia walk, a rozmowy na temat programu nuklearnego Iranu mają być podjęte później, po zniesieniu blokady Cieśniny Ormuz przez USA.

USA nie komentuje propozycji Iranu

Propozycja taka została przekazana za pośrednictwem mediatorów w Pakistanie amerykańskiej administracji. „Pakistańscy mediatorzy przekazali tę propozycję Białemu Domowi, ale nie jest jasne, czy USA chcą ją rozważyć” - podał portal Axios. Na razie Biały Dom nie skomentował tej informacji.

W weekend prezydent USA Donald Trump poinformował o odwołaniu zaplanowanego na sobotę wyjazdu swoich przedstawicieli do Pakistanu na rozmowy z Iranem o zakończeniu wojny.

Trump ocenił, że nikt, włącznie z władzami w Teheranie, nie wie, kto rządzi Iranem. Irańska delegacja, która przebywała w Pakistanie, opuściła go w sobotę.

Trwający obecnie impas w negocjacjach Waszyngtonu z Teheranem oznacza dalsze opóźnienia w dostawach surowców energetycznych z Zatoki Perskiej po tym, jak USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran pod koniec lutego 2026 r.

Z Bliskiego Wschodu od tego czasu nie wyeksportowano żadnego ładunku LNG, co zakłóciło 1/5 światowych dostaw tego paliwa.