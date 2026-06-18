Najnowsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu. GUS podał dane

"Według danych wstępnych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2025 r. wyniosło 8 903,56 zł. W porównaniu z 2024 r. wzrosło nominalnie o 9,1%" - czytamy w komunikacie.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r.

"Według danych wstępnych przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 11 040,9 tys. etatów i pozostało na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku" - czytamy dalej.

W 2025 r. najwięcej etatów (22,5%) było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Względem 2024 r. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w większości sekcji, a największy wzrost miał miejsce w sekcji Pozostała działalność usługowa (o 3%), Edukacja (o 2,1%) oraz Obsługa rynku nieruchomości (o 2%). Spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w siedmiu sekcjach, z czego największy w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 3%) oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,6%), podał też GUS.

Sektory, w których zatrudnienie spadło

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD i wahało się od 5990,92 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 14689,70 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 32,7% mniej i o 65% więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem.

"We wszystkich sekcjach PKD zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w stosunku do 2024 r. Wzrost ten wyniósł od 3,1% w sekcji Górnictwo i wydobywanie do 14% w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna" - napisał Urząd.