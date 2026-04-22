Bardzo miłe zmiany dla seniorów 2026. Podwyżka emerytury nawet o 200 zł dla tych roczników

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 07:56
Emeryci, którzy przez lata mieli zaniżone świadczenia, mogą w końcu odetchnąć. ZUS zakończył przeliczanie emerytur i w wielu przypadkach oznacza to realne podwyżki, które już trafiają na konta seniorów. Sprawdzamy, kto zyskał i o ile wzrosną wypłaty.

ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze bez wniosków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował ustawę dotyczącą tzw. emerytur czerwcowych. Od 1 stycznia 2026 roku urząd przeliczał emerytury przyznane lub ponownie ustalone w czerwcu w latach 2009–2019, a także renty rodzinne po osobach objętych tymi zasadami. Seniorzy nie musieli podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wydał nową decyzję o podwyżce emerytury.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Większość seniorów zyskuje na przeliczeniu w 2026 roku

Łącznie ZUS przeliczył 219,5 tys. świadczeń z 220,2 tys. zaplanowanych spraw. 133,1 tys. osób, czyli 61% otrzymało wyższe świadczenie. Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł, a średnia podwyżka wyniosła 163,36 zł miesięcznie.

Aż 98 procent przeliczeń dotyczy emerytur, a tylko 2 procent rent rodzinnych. 72% świadczeniobiorców stanowiły kobiety, a najliczniejszą grupą (55,9%) były osoby w wieku od 70 do 74 lat.

Dzięki przeliczeniu świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21,7 mln zł miesięcznie.

Podwyżki były możliwe, ponieważ w latach 2009–2019 stosowano mniej korzystne zasady waloryzacji składek. W sierpniu 2025 prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy w sprawie emerytur czerwcowych,. Osoby, które w tamtych latach składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały niższe świadczenia, niż gdyby zrobiły to np. w maju.

Wyjazd do sanatorium z NFZ 2026. Tyle zapłacisz za pobyt na NFZ w 2026 roku. Komu przysługuje sanatorium z NFZ?
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
