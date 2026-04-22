Co powstanie przy Sobieskiego 100? Pięć koncepcji na zagospodarowanie „szpiegowa”

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 13:20
Zakończył się pierwszy etap konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie tzw. „Szpiegowa” przy ul. Sobieskiego 100 w Warszawie. Do kolejnego etapu zakwalifikowano pięć koncepcji. Planowana inwestycja zakłada przekształcenie dawnego kompleksu w przestrzeń mieszkaniową o funkcji społecznej, m.in. planowana jest budowa mieszkań komunalnych.

Pięć koncepcji zagospodarowania „szpiegowa”

„Za nami I etap konkursu na zagospodarowanie nieruchomości odzyskanych po latach ich bezprawnego zajmowania przez stronę rosyjską. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało 5 koncepcji. Autorzy mają teraz czas do 15 czerwca na ich rozwinięcie i uszczegółowienie” - poinformował w środę w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przypomniał, że w kompleksie „szpiegowa” przy ulicy Sobieskiego 100 będą nowe mieszkania komunalne i nowa zabudowa od strony ulicy Sobieskiego z usługami na parterze. Dodał, że cała infrastruktura będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Miasto ma w planach wyburzenie dwóch frontowych budynków „szpiegowa”, a w ich miejsce wybudowane mają być dwa nowe o kilku kondygnacjach. Natomiast główny blok ma być remontowany.

Tu mieszkali pracownicy ambasady ZSRR

W styczniu ubiegłego roku budynki przy ul. Sobieskiego 100 - tzw. szpiegowo, w których dawniej mieszkali pracownicy ambasady ZSRR, a później Federacji Rosyjskiej, zostały przekazane Warszawie przez Skarb Państwa.

Miasto przejęło „szpiegowo” w marcu 2023 roku. W budynku przy ulicy Sobieskiego 100 jest ponad 100 mieszkań. Wiele lat temu budynek został opuszczony. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i stołecznego ratusza podejmowali szereg prób uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Federacji Rosyjskiej w Polsce i odpowiednio w Rosji na rzecz Polski.

Cały kompleks ma przeszło 7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Mieszkali w nim pracownicy ambasady i przedstawicielstwa handlowego. Miał też dodatkowe funkcje. W budynkach od strony ulicy był klub rozrywkowy oraz hala do koszykówki. Budynek położony jest na działce Skarbu Państwa, ale administruje nim miasto.

Lista nieruchomości w rękach rosyjskich

W styczniu 2023 roku miasto przejęło od Rosji inny budynek - szkoły przy ulicy Kieleckiej. W kwietniu 2024 r. darowizną został przekazany miastu przez Skarb Państwa. Kiedyś w tym budynku uczyły się dzieci sowieckich dyplomatów.

W Warszawie są jeszcze cztery nieruchomości zajmowane przez Federację Rosyjską. Przy ul. Belwederskiej 49 mieści się siedziba Ambasady Federacji Rosyjskiej. To nieruchomość w użytkowaniu wieczystym FR i jest własnością Skarbu Państwa.

Kolejną nieruchomością jest budynek mieszkalny pracowników ambasady FR przy ul. Bobrowieckiej 2B. W sprawie tej nieruchomości, jak przekazał ratusz, toczy się postępowanie sądowe o jej wydanie. To własność Skarbu Państwa. Na działce stoi popadający w coraz większą ruinę sześciokondygnacyjny blok.

Jest też nieruchomość przy ulicy Belwederskiej 25, gdzie mieści się wydział Konsularny Ambasady FR. Jest to własność Skarbu Państwa. W budynku mieści się też Dom Rosyjski w Warszawie - instytucja promocji kultury rosyjskiej.

Ostatnią nieruchomością jest budynek mieszkalny pracowników ambasady FR przy ul. Beethovena 3. Nieruchomość jest własnością Warszawy.

Źródło: PAP
