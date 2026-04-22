Forsal logo

Zaprzysiężenie nowego rządu Węgier. Przyszły premier zapowiada świętowanie transformacji politycznej na ulicach Budapesztu

Aleksandra Kiełczykowska
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 11:40
Peter Magyar
Przyszły premier Węgier Peter Magyar zorganizuje przed siedzibą parlamentu uroczyste świętowanie transformacji politycznej kraju po zaprzysiężeniu swojego rządu 9 maja - wynika z postu polityka zamieszczonego w środę na Facebooku. Lider TISZY ujawnił też kilka nazwisk swoich przyszłych ministrów.

Kancelaria prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka poinformowała, że inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu rozpocznie się 9 maja o godz. 10.

Po południu 9 maja, po oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia rządu, zorganizujemy obchody poświęcone zmianom politycznym na placu Kossutha w Budapeszcie, obok Parlamentu. Wspólnie przywitajmy zmianę reżimu - napisał w środę przyszły premier Węgier Peter Magyar.

W poniedziałek Magyar ogłosił nazwiska kilkorga przyszłych szefów resortów w swoim rządzie, dodając, że resztę ujawni przed zaprzysiężeniem gabinetu. Polityk zaznaczył, że jego rząd będzie się składać z 16 ministerstw.

Przyszły premier Węgier kilkakrotnie wzywał wcześniej prezydenta Sulyoka do rezygnacji ze stanowiska, nazywając go „marionetką” ustępującego premiera Viktora Orbana. Sulyok - jak oświadczył po rozmowie z nim Magyar - rozważa podanie się do dymisji.

Kto będzie w rządzie Petera Magyara?

Magyar w poniedziałek na konferencji prasowej nazwiska siedmiu ministrów, którzy znajdą się w jego rządzie. Na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban. Ministerstwem finansów pokieruje Andras Karman. Istvan Kapitany obejmie ministerstwo gospodarki i energii, a na czele ministerstwa obrony narodowej stanie Romulus Rusin-Szendi. Zsolt Hegedus będzie nowym ministrem zdrowia, Laszlo Gajdos - środowiska, a Szabolcs Bona - rolnictwa i żywności.

Przewodniczący Tiszy ogłosił, że w jego rządzie powstaną ministerstwa: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, transportu i inwestycji, edukacji i spraw społecznych, rozwoju wsi, cyfryzacji i technologii oraz kultury, które będzie obejmować kilka obszarów - od nauki i sportu po organizacje obywatelskie, kwestie religijne i media.

Wybory na Węgrzech

Peter Magyar i prowadzona przez niego partia TISZA zakończyły 16-letnie rządy Viktora Orbana zdobywając większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Po przeliczeniu wszystkich głosów TISZA zdobyła 141 mandatów. Rządząca dotąd koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 52 mandaty, zaś skrajnie prawicowa Nasza Ojczyzna – sześć. Frekwencja wyniosła 78,99 proc.

Zgromadzenie Narodowe (Orszaggyules), czyli jednoizbowy parlament Węgier, liczy 199 deputowanych, z których 106 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list partyjnych. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZaprzysiężenie nowego rządu Węgier. Przyszły premier zapowiada świętowanie transformacji politycznej na ulicach Budapesztu »
Tematy: wyboryrządwęgryPeter Magyar
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj