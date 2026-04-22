To on ma być głową polityki gospodarczej USA. Ważna nominacja Trumpa

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 11:35
Prezydent USA Donald Trump nominował profesora ekonomii z University of Minnesota, Christophera Phelana, na stanowisko szefa Rady Doradców Ekonomicznych (CEA). Zastąpi on Stephena Mirana, który od kilku miesięcy zasiada w Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej.

O nominacji dla Phelana poinformowano na stronie Białego Domu, nie podając dotąd formalnego uzasadnienia. Profesor Uniwersytetu Minnesoty i były ekonomista Banku Rezerwy Federalnej Minneapolis, czyli jednego z banków, które tworzą bank centralny USA, nie należał jak dotąd do najbardziej znanych nazwisk w ekonomii.

Jeśli uzyska zgodę Senatu, wypełni wakat po pierwotnie wybranym przez Trumpa Stephenie Miranie, znanym z poparcia dla ceł nakładanych przez prezydenta USA. Trup nominował go później do zarządu Rezerwy Federalnej w miejsce Adrianny Kugler, która nagle odeszła ze stanowiska bez podawania przyczyny.

Czym zajmuje się CEA?

CEA to organ doradzający prezydentowi Stanów Zjednoczonych w obszarze polityki gospodarczej, który formułuje dużą część polityki gospodarczej Białego Domu.

Do zmiany dochodzi w momencie, gdy notowania prezydenta, a zwłaszcza ocena jego polityki gospodarczej, są na najniższym poziomie od początku prezydentury. Według opublikowanego we wtorek sondażu agencji AP jedynie 30 proc. wyborców pozytywnie ocenia politykę Trumpa w sferze ekonomii. To wynik m.in. dalszych wzrostów kosztów cen życia.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

Źródło: PAP
