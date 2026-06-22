Więcej danych w aplikacji mObywatel. Rząd szykuje zmiany w dostępie do rejestrów publicznych

Więcej usług w aplikacji mObywatel

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane. Projekt pozwoli na dodanie nowych usług do aplikacji mObywatel.

Projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie zakresu danych, jakie użytkownik będzie mógł pobrać w odniesieniu do:

Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

Centralnej bazy danych ksiąg wieczystych;

Centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych;

Centralnej Ewidencji Kierowców;

Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii;

Rejestru ratowników medycznych.

Jakie zmiany w mObywatelu planuje rząd?

W najbliższym czasie w aplikacji mObywatel resort cyfryzacji planuje uruchomić nowe usługi, a część z nich już została wprowadzona w pewnym zakresie. Wśród nich są: