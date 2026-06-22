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Więcej danych w aplikacji mObywatel. Rząd szykuje zmiany w dostępie do rejestrów publicznych

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 15:57
Więcej danych w aplikacji mObywatel. Rząd szykuje zmiany w dostępie do rejestrów publicznych
Więcej danych w aplikacji mObywatel. Rząd szykuje zmiany w dostępie do rejestrów publicznych/Shutterstock
We wtorek podczas posiedzenia Rady Ministrów, rząd zajmie się projektem rozporządzenia dotyczącego aplikacji mObywatel. Chodzi o wprowadzenie dostępu do nowych rejestrów publicznych, usług urzędowych oraz cyfrowych dokumentów zawodowych.

Więcej usług w aplikacji mObywatel

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane. Projekt pozwoli na dodanie nowych usług do aplikacji mObywatel.

Projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie zakresu danych, jakie użytkownik będzie mógł pobrać w odniesieniu do:

  • Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
  • Centralnej bazy danych ksiąg wieczystych;
  • Centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych;
  • Centralnej Ewidencji Kierowców;
  • Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii;
  • Rejestru ratowników medycznych.
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Jakie zmiany w mObywatelu planuje rząd?

W najbliższym czasie w aplikacji mObywatel resort cyfryzacji planuje uruchomić nowe usługi, a część z nich już została wprowadzona w pewnym zakresie. Wśród nich są:

  • usługa mDyplom - od 1 stycznia 2027 r. uczelnie będą wydawały dyplomy w formie elektronicznej.;
  • udostępniania ksiąg wieczystych w aplikacji mObywatel (w tym zakresie rozszerzenie zakresu danych wynika z potrzeby zapewnienia użytkownikom usługi o większym poziomie czytelności i intuicyjności);
  • elektroniczne świadectwa uprawnień dla geodetów i kartografów, rzeczoznawców majątkowych i ratowników medycznych;
  • udostępnienie nowych usług w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Kierowców np. dotyczących informowania o punktach karnych i wykroczeniach czy związanych z rejestracją pojazdu.
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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: mObywatelrządaplikacjaprojekt
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