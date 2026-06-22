Więcej danych w aplikacji mObywatel. Rząd szykuje zmiany w dostępie do rejestrów publicznych

Więcej usług w aplikacji mObywatel
Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane. Projekt pozwoli na dodanie nowych usług do aplikacji mObywatel.
Projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie zakresu danych, jakie użytkownik będzie mógł pobrać w odniesieniu do:
- Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
- Centralnej bazy danych ksiąg wieczystych;
- Centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych;
- Centralnej Ewidencji Kierowców;
- Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii;
- Rejestru ratowników medycznych.
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Jakie zmiany w mObywatelu planuje rząd?
W najbliższym czasie w aplikacji mObywatel resort cyfryzacji planuje uruchomić nowe usługi, a część z nich już została wprowadzona w pewnym zakresie. Wśród nich są:
- usługa mDyplom - od 1 stycznia 2027 r. uczelnie będą wydawały dyplomy w formie elektronicznej.;
- udostępniania ksiąg wieczystych w aplikacji mObywatel (w tym zakresie rozszerzenie zakresu danych wynika z potrzeby zapewnienia użytkownikom usługi o większym poziomie czytelności i intuicyjności);
- elektroniczne świadectwa uprawnień dla geodetów i kartografów, rzeczoznawców majątkowych i ratowników medycznych;
- udostępnienie nowych usług w oparciu o dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Kierowców np. dotyczących informowania o punktach karnych i wykroczeniach czy związanych z rejestracją pojazdu.
Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową.
Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże.