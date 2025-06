Gen. Koziej: NATO musi usłyszeć jasne „tak” od USA. Bliski Wschód może stać się szansą dla Sojuszu

Na szczycie NATO, w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie, Europa powinna oczekiwać od USA jasnej deklaracji, że są one gotowe do angażowania się w jej bezpieczeństwo - powiedział PAP były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej. W konflikcie widzi on także "szansę" dla Sojuszu.