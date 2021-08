– Jest to tym bardziej optymistyczne, że ta zwyżka nastąpiła po trudnym roku pandemii i kształcenia w formie zdalnej – komentuje Wioletta Ustyjańczuk, rzecznik prasowy UWM.

Eksperci wskazują różne powody większej liczby zgłoszeń podczas tegorocznej rekrutacji. W tym roku więcej osób przystąpiło do matury, zwłaszcza tych, którzy nie zdali jej w latach ubiegłych. Tegoroczny egzamin dojrzałości był bowiem łatwiejszy – nie trzeba było podchodzić do egzaminów ustnych ani rozszerzonych, okrojony został materiał wymagany podczas sprawdzianów. Wzrosła więc liczba potencjalnych kandydatów do szkół wyższych.