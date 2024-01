Podawany co miesiąc przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks cenżywności w grudniu 2023 r. wyniósł 118,5 pkt, co oznacza spadek o 1,5 proc. względem listopada i o 10,1 proc. względem grudnia 2022 r. Średnia całoroczna dla 2023 r. wyniosła 124,0 pkt wobec 143,7 pkt w 2022 r., co oznacza, że w ciągu 12 miesięcy wskaźnik obniżył się o 13,7 proc.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że wynik roku 2022 był najwyższy w historii pomiarów, czyli od 1990 r. Mimo spadku wskaźnika, w ubiegłym roku ceny żywności nadal pozostawały więc na podwyższonych poziomach względem średniej wielorocznej.

