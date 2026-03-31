W ostatnich dniach Donald Trump i jego doradcy ocenili, że misja mająca na celu otwarcie cieśniny Ormuz wydłużyłaby konflikt poza zakładany harmonogram, obejmujący od czterech do sześciu tygodni.

Trump gotowy zakończyć wojnę z Iranem. Media: Cieśnina Ormuz nie jest warunkiem

Jak podaje "WSJ", Trump zdecydował, że USA powinny osiągnąć swoje podstawowe cele dotyczące zniszczenia irańskiej floty i zasobów pocisków oraz powinny skończyć obecne działania zbrojne i naciskać na Teheran w sposób dyplomatyczny, by wznowił swobodny przepływ handlu.

Jeśli to się nie uda, Waszyngton ma naciskać na sojuszników w Europie i Zatoce Perskiej, by przejęły kontrolę nad odblokowaniem cieśniny Ormuz. Źródła przekazały, że istnieją też opcje militarne, po które może sięgnąć prezydent, lecz one nie są priorytetem.

W poniedziałek w serwisie Truth Social Trump zagroził Iranowi zniszczeniem wszystkich elektrowni, jeżeli porozumienie z Teheranem nie zostanie szybko osiągnięte, a cieśnina Ormuz natychmiast otwarta dla żeglugi. Ormuz to szlak wodny, którym zazwyczaj przepływa jedna piąta światowej ropy naftowej.

Binjamin Netanjahu o postępach wojny. Izrael zrealizował większość celów w Iranie

Premier Izraela Binjamin Netanjahupoinformował w poniedziałek, że jego państwo zrealizowało już znaczną część celów w wojnie z Iranem. – Wykonaliśmy już ponad połowę, jeśli chodzi o sukces misji (...), ale nie chcę określać harmonogramu – zaznaczył w rozmowie ze stacją Newsmax.

Rosja symulowała atak rakietowy nad Morzem Bałtyckim. Cel był oczywisty
Rosja symulowała atak rakietowy nad Morzem Bałtyckim. Cel był oczywisty

Szef izraelskiego rządu zwrócił uwagę, że armia przeprowadziła uderzenia w kluczowe elementy potencjału militarnego Iranu. Wśród celów znalazły się m.in. systemy rakietowe, zakłady produkujące uzbrojenie oraz naukowcy zaangażowani w program nuklearny w Teheranie.

Netanjahu podkreślił, że w jego ocenie władze Iranu dążą do zdobycia broni atomowej oraz środków umożliwiających jej użycie przeciwko Stanom Zjednoczonym. – W tej wojnie chodzi o uniemożliwienie takiego wyniku – powiedział.

Iran odpowiada na działania USA. Wezwanie do usunięcia amerykańskich wojsk

Tymczasem szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi zaapelował na platformie X do władz Arabii Saudyjskiej o usunięcie z kraju amerykańskich wojsk. "Nasze operacje są wymierzone we wrogich agresorów, którzy nie szanują Arabów ani Irańczyków i nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa. Wystarczy spojrzeć, co zrobiliśmy z ich dowództwem powietrznym. Najwyższy czas wyrzucić z kraju siły USA" – napisał.

Wcześniej Aragczi oskarżył siły USA o wykorzystywanie mieszkańców regionu jako "żywych tarcz". "Od samego początku tej wojny amerykańscy żołnierze uciekali z baz wojskowych w krajach należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej, by ukrywać się w hotelach i biurach" – stwierdził na X, apelując jednocześnie do właścicieli takich obiektów o odmawianie przyjmowania Amerykanów.

Według informacji przekazanych w sobotę przez agencję Associated Press, w wyniku irańskiego ataku na bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej w ubiegłym tygodniu rannych zostało ponad 20 amerykańskich żołnierzy.