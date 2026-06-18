HIMARS FLEX wchodzi na rynek. Ma podwójną siłę ognia i możliwości Patriota

HIMARS w pierwotnej wersji posiada również Polska

Standardowy HIMARS przenosi jeden zasobnik startowy. Mieści się w nim zazwyczaj sześć kierowanych pocisków GMLRS. Są one naprowadzane za pomocą systemu GPS i mogą razić cele na dystansie do 70 km z dokładnością liczoną w metrach. Wyrzutnia może także wystrzeliwać pojedynczy pocisk balistyczny ATACMS o zasięgu przekraczającym 300 km.

Ponadto z HIMARS-em kompatybilny jest również pocisk balistyczny PrSM (Precision Strike Missile), którego zasięg przekracza 400 km.

Firma Lockheed Martin poinformowała, że dostarczyła już 750 wyrzutni HIMARS, z czego ponad 540 znajduje się na wyposażeniu armii USA i państw sojuszniczych. Jednym z nich jest Polska, która ma już 20 systemów – znanych u nas jako Homar-A – a w planach ma pozyskanie kolejnych stu egzemplarzy.

Tak więc HIMARS FLEX trafia na rynek z dużą bazą potencjalnych odbiorców, którzy mogą być zainteresowani rozszerzeniem już posiadanych zdolności.

Czym HIMARS FLEX różni się od pierwotnej wersji?

Najistotniejszym elementem nowej konstrukcji jest możliwość zastosowania dwóch zasobników startowych. Rozwiązanie to eliminuje jedną z najczęściej wskazywanych wad standardowego HIMARS-a – konieczność powrotu do punktu zaopatrzenia po wystrzeleniu jedynego zasobnika.

Wyrzutnia wyposażona w dwa zasobniki może razić większą liczbę celów podczas jednej misji, dłużej prowadzić ogień bez przeładowania lub przenosić różne rodzaje uzbrojenia jednocześnie. Na przykład jeden zasobnik może zostać załadowany pociskami przeznaczonymi do zwalczania celów naziemnych, a drugi rakietami obrony powietrznej.

Według producenta HIMARS FLEX będzie mógł wykorzystywać także pociski PAC-3 oraz efektory programu IFPC (Indirect Fire Protection Capability). Oznacza to, że platforma będzie zdolna zarówno do prowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, jak i do zwalczania nadlatujących rakiet i dronów.

HIMARS FLEX jest bardziej mobilny niż Patriot

W komunikacie Lockheed Martin podkreślił, że HIMARS FLEX zachowa pełną kompatybilność z dotychczasową rodziną amunicji wykorzystywaną przez systemy HIMARS i MLRS, czyli pociskami GMLRS, ER GMLRS, PrSM oraz ATACMS.

Nowością jest możliwość wykorzystania pocisków przechwytujących PAC-3 MSE oraz efektorów systemu IFPC przeznaczonych do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

PAC-3 MSE to najnowocześniejsza odmiana pocisku używanego przez system Patriot. Jest to pocisk typu „hit-to-kill”, który niszczy cel bezpośrednim trafieniem. Może zwalczać rakiety balistyczne, pociski manewrujące oraz samoloty. Należy do najskuteczniejszych pocisków przechwytujących znajdujących się w arsenale USA.

Jak pisze serwis militarny Defense Blog, "integracja takich pocisków z wyrzutnią wielkości HIMARS-a mogłaby zapewnić wojskom państw sojuszniczych bardzo mobilny system obrony przeciwrakietowej". "W przeciwieństwie do baterii Patriot, które wymagają użycia wielu pojazdów i dłuższego czasu rozwinięcia, HIMARS FLEX mógłby zostać szybko przetransportowany, rozmieszczony i obsługiwany przez niewielką załogę" – podkreślono.

Z kolei Tim Cahill, prezes Lockheed Martin Missiles and Fire Control, podkreślił, że kluczową rolę w nowym systemie odgrywa technologia FLEXFires.

– HIMARS FLEX będzie przełomem w rozwoju środków ogniowych przeznaczonych zarówno do działań ofensywnych, jak i defensywnych. Nasz pakiet technologii FLEXFires pozwoli użytkownikom zwiększać liczbę przenoszonych efektorów (pocisków lub środków przechwytujących – red.) i dodawać funkcje autonomiczne bez utraty szybkości działania i celności – powiedział.

Konkurencja jest ostra

System HIMARS FLEX zaprezentowano podczas podparyskich targów Eurosatory 2026 nieprzypadkowo. Wiele państw europejskich jest obecnie zainteresowanych pozyskaniem nowych systemów artylerii rakietowej dalekiego zasięgu. Konkurują ze sobą amerykański HIMARS, południowokoreański Chunmoo oraz izraelski PULS.

W tym kontekście HIMARS FLEX stanowi próbę wzmocnienia pozycji Lockheed Martina na rynku.

HIMARS-y w Ukrainie

Przypomnijmy, że ukraińska armia otrzymała wyrzutnie HIMARS w 2022 roku. W czerwcu tego samego roku opublikowano nagranie przedstawiające pierwsze bojowe użycie systemów M142 HIMARS na froncie.

Amerykański system artylerii rakietowej był jednym z kluczowych środków rażenia celów na dystansie od 30 do 120 km. Wykorzystywany jest do atakowania szlaków logistycznych, magazynów zaopatrzenia i amunicji, stanowisk dowodzenia, systemów obrony powietrznej, środków walki radioelektronicznej oraz innych ważnych rosyjskich obiektów wojskowych.