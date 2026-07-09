LiDAR pomoże zatrzymać drony? W kraju start-upów powstaje nowy system

LiDAR ma stać się "oczami" systemu antydronowego

Innoviz Technologies to jeden z czołowych producentów lidarów klasy motoryzacyjnej, wykorzystywanych m.in. w pojazdach autonomicznych. Z kolei AeroNous specjalizuje się w budowie systemów dowodzenia i kierowania (C4I/C2), które integrują dane z radarów, kamer, sensorów, środków rażenia oraz systemów innych producentów w jeden obraz sytuacji operacyjnej.

Obie firmy poinformowały o rozpoczęciu współpracy, której celem jest integracja technologii lidarowej Innoviz z platformą AeroNous przeznaczoną do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu operatorzy mają otrzymywać stale aktualizowane informacje o położeniu dronów z dokładnością do centymetrów, nawet gdy poruszają się one w terenie pełnym przeszkód lub silnych zakłóceń.

LiDAR (Light Detection and Ranging) działa podobnie do radaru, ale zamiast fal radiowych wykorzystuje impulsy laserowe. Na podstawie czasu powrotu odbitego światła tworzy bardzo dokładny trójwymiarowy obraz otoczenia, co pozwala znacznie dokładniej określać położenie niewielkich celów, takich jak drony.

LiDAR ma przewagę – przesyła precyzyjne dane o celu

– Precyzyjne określanie położenia obiektów jest jednym z najważniejszych elementów skutecznych systemów zwalczania dronów. Wraz z rozwojem zagrożeń ze strony bezzałogowców operatorzy potrzebują dokładnych i niezawodnych danych o ich położeniu, aby móc szybko podejmować właściwe decyzje. Współpraca z Innoviz odzwierciedla nasze zaangażowanie w wybór i integrację najbardziej efektywnych technologii, które zwiększają możliwości operacyjne i przynoszą większe korzyści naszym klientom – powiedział założyciel i prezes AeroNous Meir Ben-Shaya, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Z kolei założyciel i prezes Innoviz Omer Keilaf podkreślił, że przewagą lidarów nad wieloma innymi sensorami jest możliwość dostarczania operatorom bardzo dokładnych danych o położeniu celu.

– Skuteczność systemów dowodzenia AeroNous zależy od jakości danych o położeniu celów. Nasz lidar dostarcza operatorom nie przybliżone, lecz precyzyjne i stale aktualizowane trójwymiarowe współrzędne wykrytego zagrożenia. Integracja tej technologii z otwartą platformą AeroNous zwiększa świadomość sytuacyjną na każdym etapie – od wykrycia celu po reakcję na zagrożenie – zaznaczył.

To kolejne partnerstwo Innoviz

Porozumienie z AeroNous jest kolejnym krokiem Innoviz na rynku systemów antydronowych. W ostatnich miesiącach firma rozpoczęła współpracę z kilkoma izraelskimi firmami technologicznymi: z Cogniteam nad modułem wykrywania dronów wykorzystującym sztuczną inteligencję, z Givon Defense przy wykorzystaniu lidarów w systemach antydronowych oraz z Regulus, gdzie technologia ma zwiększyć skuteczność wykrywania bezzałogowców w środowisku miejskim. Innym partnerem spółki jest Drive Group, która integruje lidary Innoviz z systemem ochrony obwodowej Barak LightGuard.

Nie ujawniono wartości umowy z AeroNous ani harmonogramu prac. Nie wiadomo również, kiedy system będzie gotowy do wdrożenia.

LiDAR już pomaga przechwytywać drony

Technologia lidarowa znajduje już zastosowanie w systemach antydronowych. Jednym z przykładów jest zaprezentowany w maju 2026 r. projekt niemieckiej firmy Argus Interception i amerykańskiego producenta lidarów Ouster.

Opracowany przez spółki dron przechwytujący A1-Falke wykorzystuje wyrzutnię sieci do obezwładniania wrogich bezzałogowców. Aby skutecznie trafić poruszający się cel, system potrzebuje bardzo dokładnych danych o jego położeniu w czasie rzeczywistym. Dostarcza je właśnie lidar, który umożliwia automatyczne naprowadzenie drona przechwytującego i wystrzelenie sieci z wysoką precyzją.