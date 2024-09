Ataki terrorystyczne w Burkina Faso, Mali i Nigrze

Od 2021 r. liczba ataków terrorystycznych w Burkina Faso, Mali i Nigrze podwoiła się - pisze we wtorek Reuters na podstawie danych zebranych przez ACLED, amerykańską agencję mapowania konfliktów. Od początku 2024 r. w tych krajach przeprowadzono 224 zamachy, w tym samym okresie w 2021 r. było ich 128. Najsilniej dotknięta terroryzmem jest Burkina Faso, która według indeksu GTI jest miejscem jednej czwartej zgonów na skutek ataków terrorystycznych na świecie.

Jak zwraca uwagę Reuters, junty wojskowe, które po serii zamachów stanu przejęły władzę w krajach regionu, obiecywały poprawę sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Jednak według Willa Lindera, emerytowanego oficera CIA, intensyfikacja ataków świadczy o porażce nowych władz, które zerwały wieloletnie relacje z Zachodem i nawiązały współpracę gospodarczą i wojskową z Rosją.

“Nikt nie wypełnił luki i nie zapewnił skutecznego nadzoru powietrznego (...), więc dżihadyści swobodnie przemieszczają się po tych trzech krajach” – ocenił w rozmowie z agencją Reutera Wassim Nasr, starszy analityk w nowojorskim think-tanku, The Soufan Center.

Wzrost wpływów islamistów w Afryce Zachodniej

W regionie wpływy zyskują dwie organizacje terrorystyczne, których celem jest ustanowienie władzy islamistycznej. Według ONZ Grupa Wsparcia Islamu i Muzułmanów, zbrojna organizacja dżihadystyczna związana z Al-Kaidą, liczy w Afryce Zachodniej od 5 do 6 tys. bojowników. Z Państwem Islamskim związanych jest zaś około 2 do 3 tys. osób. Szacuje się, że pół terytorium Burkina Faso jest poza kontrolą rządu.

Reuters opisał sposób sprawowania władzy przez te grupy na zajętych terytoriach. Dżihadyści z jednej strony stosują przymus, z drugiej - oferują zaniedbanym przez władze centralne regionom podstawowe usługi publiczne. „Chodźcie z nami, a my wam pomożemy, damy wam pieniądze” – wspomniał malijski rozmówca agencji Reutera swoje spotkanie z dżihadystami, którzy zaatakowali jego wioskę, gdy był nastolatkiem. „Ale nie można im ufać, bo zabijają waszych przyjaciół na waszych oczach” - dodał.

Rosnąca emigracja z regionu Sahelu do Europy

Wzrost zagrożenia jest obok zmian klimatycznych kolejnym czynnikiem, który wzmaga emigrację z tego regionu Afryki do Europy - ocenił Insa Moussa Ba Sane, koordynator Czerwonego Krzyża ds. migracji. Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji szlak z krajów Afryki Zachodniej na należące do Hiszpanii Wyspy Kanaryjskie jest najszybciej zyskującą na popularności trasą. W pierwszym półroczu 2024 r. ponad 17 tys. imigrantów przyjechało z Sahelu do Europy - to 62-procentowy wzrost względem tego samego okresu w 2023 r.

Reuters zauważyła, że na Zachodzie rośnie obawa, że Afryka Zachodnia stanie się centrum światowego terroryzmu, tak jak wcześniej stało się to z Libią i Afganistanem. Jednak wobec niechęci władz do zachodniej pomocy kraje europejskie i Amerykanie mają ograniczone pole działania. “Nie mamy żadnego wpływu na grupy ekstremistyczne w tych krajach" - skonkludował generał Ron Smits, dowódca holenderskich sił specjalnych. (PAP)