NATO otwiera centrum innowacji w Halifaksie

NATO DIANA, czyli inkubator innowacji obronnych dla Północnego Atlantyku (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), mieści się w Halifaksie decyzją krajów NATO. DIANA to uzgodnione w 2021 roku przedsięwzięcie NATO, regionalne biura koordynacyjne znalazły się w Kanadzie oraz w Wielkiej Brytanii i Estonii.

W centrum innowacji będą pracować naukowcy i wynalazcy "z kluczowych sektorów Sojuszu, by wesprzeć NATO w utrzymaniu technologicznej przewagi, obronie miliarda swoich obywateli, utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa" - podało w środę w komunikacie kanadyjskie ministerstwo obrony. Kanada przekazała na pierwszych sześć lat działalności 26,6 mln CAD.

Wynalazcy i innowatorzy mogą uzyskać z NATO DIANA środki pochodzące z wszystkich krajów Sojuszu, w tym granty i wsparcie dla przyśpieszonej komercjalizacji swoich projektów w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa.

Kanada liderem innowacji w NATO

Stolica prowincji Nowa Szkocja jest portem dla kanadyjskiej marynarki wojennej i gości co roku Halifax International Security Forum, międzynarodowe forum bezpieczeństwa. W Halifaksie działa ponad 300 startupów technologicznych i naukowych oraz uniwersyteckie centra badawcze.

W 2023 r., który był rokiem pilotażowym dla projektu DIANA, naukowcy i wynalazcy pracowali nad zagadnieniami zdolności reakcji na kryzysy energetyczne, nadzoru dna oceanu i bezpiecznego przekazywania informacji. Latem br. zajmowano się kwestiami energii i zasilania, bezpieczeństwa i nadzoru, ludzkiego zdrowia, infrastruktury krytycznej i logistyki oraz informacji i danych dotyczących bezpieczeństwa.