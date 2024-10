W maju francuscy żołnierze wezmą udział w zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeniach wojskowych w Rumunii o nazwie Dacian Spring 2025. Ćwiczenia te mają na celu ocenę zdolności wojska do szybkiego przemieszczania się na wschodnią flankę NATO – podaje serwis Politico. To kluczowa kompetencja na wypadek, gdyby prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował się zaatakować któregoś z członków Sojuszu.

Francja transformuje wojsko

„Kiedyś bawiliśmy się w wojnę. Teraz mamy wyznaczonego wroga i trenujemy z ludźmi, z którymi faktycznie poszlibyśmy na wojnę” – powiedział w piątek dziennikarzom szef dowództwa lądowego armii w Europie, generał Bertrand Toujouse. Ćwiczenia takie jak Dacian Spring według niego „są sygnałem strategicznym”.

W ciągu ostatnich kilku lat francuskie siły lądowe rozpoczęły „głęboką transformację”, aby być gotowym na konflikt o wysokiej intensywności, podobny do wojny w Ukrainie. Armia francuska ma również nowe rozkazy od NATO: do 2027 roku powinna być w stanie rozmieścić dywizję gotową do wojny w ciągu 30 dni, w tym amunicję i zapasy.

Ćwiczenia NATO Dacian Spring

Francuska armia będzie ćwiczyć, aby w ciągu 10 dni wysłać do Rumunii brygadę gotową do działań wojennych. To krok pośredni, który, jeśli zakończy się sukcesem, potwierdzi wiarygodność Francji w oczach sojuszników z NATO i utoruje drogę do osiągnięcia celu na 2027 rok. Brygada liczy od 3 tys. do 5 tys. żołnierzy, a dywizja od 10 tys. do nawet 25 tys.

Kluczowym wyzwaniem będzie dotarcie do Rumunii w tak krótkim czasie. „Wciąż nie ma wojskowego Schengen i musimy zdecydowanie poprawić mobilność wojskową w Europie” – powiedział generał Pierre-Eric Guillot, zastępca Toujouse'a. Pierwsze rozmieszczenie wojsk w Rumunii w 2022 r. było utrudnione przez biurokrację, procedury graniczne i pociągi niedostosowane do sprzętu wojskowego. Kraje pracowały nad usunięciem tych przeszkód. Wojsko do tej pory polegało wyłącznie na pociągach, ale obecnie przewozi żołnierzy i sprzęt ciężarówkami i łodziami, a czasem łączy różne metody transportu.

Osiągnięcie wojskowego celu na 2027 r. może być problematyczny z powodu ograniczonych środków Paryża. Francuski budżet obronny znajduje się pod presją, ponieważ nowy rząd Francji próbuje ograniczyć deficyt kraju.