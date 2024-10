Wojna w Ukrainie

Po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą w Seulu południowokoreański przywódca zapowiedział, że obie strony wzmocnią wspólne wysiłki na rzecz przywrócenia pokoju w Ukrainie i odbudowy tego państwa.

"Poinformowałem pana prezydenta, że będziemy zwiększać wsparcie dla narodu Ukrainy w oparciu o ogłoszoną rok temu przez nasz rząd inicjatywę pokoju i solidarności oraz będziemy w tym procesie ściśle współpracować z Polską" - oświadczył.

"Będziemy musieli zareagować"

Zapytany, czy jego kraj zamierza wysłać do Ukrainy swoje uzbrojenie i żołnierzy, Jun przypomniał, że Korea Płd. do tej pory wspierała Ukrainę humanitarnie, ale - zastrzegł - "sytuacja się zmieniła", bo Korea Płn. ściśle współpracuje z Rosją.

"To jest prawie pewne, że (Korea Płn.) wysyła specjalne jednostki do Rosji. Jeśli będą one na froncie w Ukrainie, będziemy musieli reagować w zależności od działalności Korei Płn. Mamy taką zasadę, że nikomu nie przekazujemy broni bezpośredniego rażenia. W tej sprawie będziemy musieli się zastanowić nad bardziej elastycznym podejściem. Zależy, jakie ruchy wykona Korea Płn." - podkreślił Jun. (PAP)