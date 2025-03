Gdy satelity milczą, Raptor przejmuje kontrolę

Raptor eliminuje potrzebę korzystania z sygnałów GPS, porównując obrazy z kamery drona z ogromną bazą trójwymiarowych map. Mapy te są tworzone z danych pochodzących z satelit obserwacyjnych Maxara i obejmują ponad 90 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni Ziemi. Dzięki sztucznej inteligencji, system potrafi rozpoznać otoczenie i dokładnie określić pozycję drona – nawet w warunkach, gdzie sygnał GPS jest zakłócony lub całkowicie niedostępny.

Technologia może działać nawet w nocy, co otwiera nowe możliwości operacyjne w trudnym terenie i w warunkach bojowych. Co więcej, Maxar zapowiedział, że dane 3D mogą być regularnie aktualizowane, a na życzenie klienta – konkretne regiony mogą być zmapowane od nowa.

Trzy komponenty, które robią różnicę

System Raptor składa się z trzech kluczowych elementów: Raptor Guide, Raptor Sync i Raptor Ace. Raptor Guide instaluje się bezpośrednio na dronie i odpowiada za przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Raptor Sync dopasowuje obraz z kamery do trójwymiarowych danych terenu. Z kolei Raptor Ace to narzędzie naziemne – pozwala operatorom uzyskać precyzyjne współrzędne obserwowanych obiektów, z dokładnością nawet poniżej trzech metrów.

Dzięki uniwersalności, Raptor może działać z dronami różnych producentów, co umożliwia tworzenie rozbudowanych sieci współpracujących urządzeń – zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.

Od zdjęć satelitarnych do dostawcy systemów

Maxar nie jest nowicjuszem w świecie geoprzestrzennych technologii – ale z Raptorem wchodzi na zupełnie nowy poziom. Firma, która zdobyła światowy rozgłos dzięki zdjęciom dokumentującym wojnę w Ukrainie, do tej pory dostarczała głównie dane satelitarne i analizy. Teraz staje się pełnoprawnym dostawcą kompleksowych systemów nawigacyjnych.

Choć Raptor z pewnością znajdzie zastosowanie w sektorze cywilnym – np. w ratownictwie czy rolnictwie – to jego głównym odbiorcą mają być siły zbrojne. W erze wojen elektronicznych, gdzie zakłócanie sygnału GPS staje się codziennością, posiadanie niezależnego od satelit systemu nawigacji może stanowić o przewadze na polu walki.

Co dalej? Autonomiczne drony z wizją

Raptor to nie tylko technologia, ale zapowiedź nowej ery w automatyce i sztucznej inteligencji. Drony wyposażone w tę technologię nie tylko „widzą”, ale uczą się poruszać w rzeczywistym świecie bez pomocy z góry. To otwiera drogę do w pełni autonomicznych misji, gdzie maszyny same decydują o trasie i działaniach. Redefiniuje to nawigację powietrzną i stawia pierwszy krok ku przyszłości, w której technologia nie potrzebuje już satelit, by wiedzieć, dokąd zmierza.