Jesienią ubiegłego roku rząd w Canberrze ogłosił wart 245 mln dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa. W jego ramach na Ukrainę powinno trafić 49 czołgów M1A1 Abrams. Mimo że od szumnej deklaracji minęło już pół roku, to maszyny wciąż nie opuściły Australii.

Reklama

Abramsy nie popłyną do Ukrainy? Australia czeka na "zielone światło"

Czołgi M1A1 Abrams zostały wyprodukowane przez Amerykanów. W związku z tym by je przekazać innemu krajowi, Australia musi otrzymać zgodę Waszyngtonu. A ta jest trudna do uzyskania od administracji Donalda Trumpa, wyraźnie niechętnie nastawionej do Kijowa.

Najpierw w marcu 2025 r. wysyłka czołgów została wstrzymana, po tym jak amerykański prezydent tymczasowo zamroził pomoc wojskową dla Ukrainy. Teraz jednak australijscy oficjele wskazują, że uzyskanie zgody na ich transfer od Waszyngtonu jest mocno niepewne.

– Zaczynamy wątpić, czy Ukraińcy rzeczywiście chcą tych pojazdów. Górny pancerz czołgu jest najsłabszym punktem Abramsa, a to jest wojna dronów – tłumaczył australijskiemu nadawcy publicznemu "ABC" jeden z urzędników MON w Canberrze.

– Istnieje również obawa, że w obliczu możliwego porozumienia pokojowego (między Rosją a Ukrainą – red.), obecność czołgów na pokładach statków płynących na środku oceanu byłaby kłopotliwa. Poza tym brakuje nam wykwalifikowanych ludzi, którzy mogliby ich doglądać w toku rejsu – dodał.

Abramsy dla Ukrainy. Pentagon wcześniej ostrzegał Australijczyków

Już w ubiegłym roku, jeszcze za rządów prezydenta Joe Bidena, urzędnicy Pentagonu ostrzegali Australijczyków w sprawie przekazania Abramsów Kijowowi. Wskazywali na olbrzymi koszt dostawy maszyn, a także trudności z ich utrzymaniem w gotowości bojowej już w Ukrainie.

Mimo niejasnej sytuacji oficjalnie rzecznik australijskiego MON zapewnia, że Abramsy dotrą do miejsca przeznaczenia w tym roku. "Proces trwa" – czytamy w jego oświadczeniu dla "ABC".

Australijczycy zakupili 59 czołgów M1A1 Abrams w 2007 r., ale nigdy nie użyli jej w strefie walk. Zastąpią je 75 nowymi M1A2 Abrams, który posiadają między innymi większe działo o kalibrze 120 mm.