Kilka tygodni temu admirał Tony Radakin, szef sztabu brytyjskiej armii, miał spytać swoich kolegów z europejskich krajów sojuszniczych Ukrainy, czy w razie, gdyby doszło do porozumienia pokojowego pomiędzy Kijowem a Moskwą, byliby w stanie wspólnie stworzyć kontyngent sił pokojowych, liczący 64 tys. żołnierzy.

W toku trwających w kolejnych tygodniach negocjacji okazało się, że sojusznicy Kijowa w Europie zupełnie nie są gotowi, by wysłać nad Dniepr tak poważne siły. Ich kulisy przybliżył w środę brytyjski dziennik "The Times", w oparciu o swoje dyplomatyczne źródła w Londynie i Brukseli.

Siły pokojowe w Ukrainie. Uda się zebrać góra 25 tys. żołnierzy

Według przecieków europejscy ministrowie obrony krajów z Europy uzgodnili, że mogą stworzyć kontyngent pokojowy w sile "co najwyżej" 25 tys. żołnierzy, czyli niewiele ponad jedną trzecią pierwotnie zakładanej liczby.

Minister Obrony Wielkiej Brytanii John Healey miał usłyszeć od sojuszników, że kontyngent pokojowy liczący 64 tys. wojskowych wymagałby docelowego zaangażowania 256 tys. żołnierzy w przeciągu dwóch lat (licząc z rotacjami). A na to żaden z nich nie może sobie pozwolić.

Sytuację miała gorzko skomentować Dovile Sakaliene, minister obrony Litwy. – Rosja ma 800 tys. (żołnierzy – red.). Jeśli nie możemy zebrać nawet 64 tys, to nie wygląda to na słabość – to jest słabość – powiedziała swoim kolegom z Europy.

Kto chce wysłać żołnierzy do Ukrainy? Polska wśród niechętnych

Admirał Radakin zadeklarował, że Wielka Brytania może wysłać do Ukrainy 10 tys. żołnierzy z 78 tys. aktywnych wojskowych. Mniej precyzyjnie wypowiedziała się Francja. Wyraziła gotowość do wysłania 5-10 tys. żołnierzy z armii liczącej ponad 113 tys. ludzi. Do tych państw w środę dołączyła Estonia. Jej premier zakomunikował, że jest gotów włączyć w poczet sił pokojowych około setki żołnierzy.

Jednak większość dużych krajów europejskich pozostaje niechętna idei utworzenia sił pokojowych w Ukrainie. Niemcy generalnie sprzeciwiają się użyciu w misji stabilizacyjnej wojsk lądowych, choć nie wykluczyły całkowicie takiej możliwości. Z kolei Finlandia nie chce wysyłać żołnierzy nad Dniepr, ponieważ twierdzi, że w ten sposób osłabiłaby własny potencjał obronny na długiej granicy z Rosją.

Natomiast Polska, Hiszpania i Włochy dały jasno do zrozumienia, że nie przyłączą się do kontyngentu pokojowego. – Bez zaangażowania dużych państw sprawa utknęła w ślepej uliczce –podsumował jeden z anonimowych dyplomatów.