Kolejny sukces chińskiego przemysłu wysokich technologii

Państwowe firmy mają dostęp do nowej, laserowej maszyny do litografii zanurzeniowej o rozdzielczości 65 nanometrów lub lepszej, poinformowało chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) w ogłoszeniu z tego miesiąca. Chociaż notatka nie określa dostawcy, specyfikacja wskazuje, że chiński przemysł zrobił znaczący krok naprzód w stosunku do poprzedniego najbardziej zaawansowanego rodzimego sprzętu, opracowanego przez Shanghai Micro Electronics Equipment Group, który miał około 90 nm.

Brak odpowiedniego sprzętu do produkcji chipów jest jednym z kluczowych problemów ograniczających rozwój chińskich ambicji dotyczących produkcji półprzewodników. Taka sytuacja jest na rękę USA, które próbują powstrzymać rozwój chińskich technologii. Firmy takie jak SMEE ścigają się w opracowywaniu maszyn, które pomogą dogonić dostawców jak holenderski ASML Holding, który obecnie ma zakaz wysyłania maszyn do Chin.

Chińskie firmy gonią zachodnich konkurentów

Postępy, które MIIT potwierdziło w zeszłym tygodniu, sugerują, że rodzimi rywale zaczynają robić postępy w opracowywaniu bardziej zaawansowanych maszyn. W swojej notatce ministerstwo wymieniło również szereg innych urządzeń związanych z układami scalonymi, które chciałby szerzej wykorzystać, w tym piece utleniające i urządzenia do trawienia na sucho. Na razie jednak SMEE i jego konkurenci mają jeszcze długą drogę do przebycia, aby dogonić takie tuzy w branży półprzewodników jak ASML.

Różnica w możliwościach technologicznych

Rozdzielczość przekładni określa skalę, w jakiej układy scalone mogą być nadrukowywane na krzemie, a najlepsze maszyny litograficzne ASML mają obecnie rozdzielczość około 8 nm. Jednym ze sposobów na poprawę gęstości tranzystorów jest wielokrotne wytrawianie wzorów o niższej rozdzielczości, jak to robi Huawei Technologies. Mimo to prowadzona przez USA kampania handlowa mająca na celu ograniczenie dostępu Chin do zaawansowanych układów scalonych i sprzętu do ich produkcji stłumiła ich konkurencyjność w rozwijaniu nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Po prostu wymagają one najbardziej zaawansowanych półprzewodników.

Branża "strategicznie krytyczna" dla Chin

Chińscy producenci półprzewodników rzadko chwalą się swoją technologią wytwarzania chipów, ponieważ segment ten został zidentyfikowany przez Pekin jako „strategicznie krytyczny” dla bezpieczeństwa narodowego. SMEE udało się opracować maszynę litograficzną, która może być używana do produkcji chipów 28 nm, jak ogłosił w 2023 roku główny sponsor państwowy Zhangjiang Group. Nie jest jasne, czy maszyna ta weszła do produkcji, ani czy ma swój udział w projekcie, jakim chwaliło się MIIT w ubiegłotygodniowym komunikacie.

Czy amerykańskie sankcje handlowe są dziurawe jak sito?

Choć powszechnie uważa się, że Chinom będzie trudno wyjść poza obecny poziom zaawansowania technologicznego w produkcji mikrochipów, czego przykładem jest 7-nanometrowy układ Kirin firmy Huawei wprowadzony na rynek rok temu. Brak przejrzystości informacji dotyczących produkcji nowych półprzewodników wzbudził w Waszyngtonie obawy co do skuteczności nałożonych ograniczeń handlowych. Administracja Bidena wprowadziła szeroko zakrojone kontrole eksportu do Chin wysokich technologii i naciskała również na Holandię, aby ta zaostrzyła ograniczenia dotyczące działalności ASML w Chinach. Chiny polegają na systemach litografii immersyjnej głębokiego ultrafioletu ASML, aby rozwijać swoją technologię produkcji chipów, ponieważ kraj ten nie był jeszcze w stanie opracować podobnie wydajnego sprzętu.