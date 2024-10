Rosyjscy prokuratorzy stwierdzili, że Stephen Hubbard podpisał kontrakt z ukraińskim wojskiem po tym, jak Rosja wysłała wojska na Ukrainę w lutym 2022 roku. Walczył u boku Ukraińców, dopóki nie został schwytany dwa miesiące później – donosi serwis Politico. Hubbard został skazany na sześć lat i 10 miesięcy więzienia o zaostrzonym rygorze. Prokuratorzy domagali się kary siedmiu lat więzienia o zaostrzonym rygorze.

Reklama

Rosja odmówiła dostępu konsularnego

Hubbard jest pierwszym Amerykaninem skazanym pod zarzutem walki jako najemnik w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller powiedział, że ma ograniczone informacje na temat sprawy, ponieważ Rosja odmówiła dostępu konsularnego. „Jesteśmy rozczarowani, jak to często bywa, gdy odmawiają dostępu konsularnego” – skomentował Miller. „Mają obowiązek go zapewnić i będziemy nadal na to naciskać. Przyglądamy się tej sprawie bardzo uważnie i rozważamy nasze kolejne kroki”.

Reklama

Obywatel USA przyznał się do winy

Oskarżenia przeciwko Hubbardowi przewidywały potencjalny wyrok 15 lat pozbawienia wolności, ale prokuratorzy poprosili o uwzględnienie jego wieku i faktu, że przyznał się do winy – podały rosyjskie doniesienia prasowe. W ostatnich latach w Rosji coraz częściej dochodzi do aresztowań Amerykanów. Pojawiły się obawy, że Rosja może aresztować obywateli USA, by wykorzystać ich później jako karty przetargowe w rozmowach mających na celu sprowadzenie Rosjan skazanych za przestępstwa w USA i Europie.

W sierpniu USA i Rosja zakończyły największą wymianę więźniów w historii postsowieckiej, obejmującą 24 osoby. Wymagało to wiele miesięcy negocjacji i ustępstw ze strony innych krajów europejskich, które w ramach wymiany uwolniły Rosjan przebywających w ich aresztach. Po tej wymianie kilku obywateli USA nadal pozostaje za kratkami w Rosji.