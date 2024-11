"NYT": 50 tys. żołnierzy z Rosji i Korei Płn. przygotowuje się do ofensywy w obwodzie kurskim

50 tys. rosyjskich i północnokoreańskich żołnierzy przygotowuje się do ofensywy w obwodzie kurskim w europejskiej części Rosji, by odbić terytorium kontrolowane przez siły ukraińskie - powiadomił amerykański dziennik "New York Times".