Przebudowa ulicy Marszałkowskiej w Warszawie

Stołeczni urzędnicy poinformowali, że w piątek, około godziny 22, od remontu torowiska tramwajowego zacznie się przebudowa Marszałkowskiej. Docelowo powstanie tu zielone torowisko ze szpalerem drzew, dodatkowe przejścia dla pieszych i przejazdy dla kierowców.

Nowa organizacja ruchu przewiduje, że od Królewskiej do Świętokrzyskiej na obu jezdniach będą wygrodzone pasy wzdłuż torowiska. Tutaj kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Jadąc w kierunku placu Bankowego przed Królewską, znów będą trzy pasy, z których będzie można jechać tak, jak dotychczas. W drugą stronę przez skrzyżowanie będą poprowadzone dwa pasy, a jeden będzie do skrętu w prawo w stronę placu Grzybowskiego.

Pomiędzy Widok a Świętokrzyską na jezdni w kierunku placu Bankowego będą zamknięte dwa lewe pasy przy torowisku. Na szerokim prawym zostaną wyznaczone dwa pasy. Z kolei na nitce w stronę Alej Jerozolimskich roboty zajmą raz prawy, a raz lewy pas. Jadący z obu kierunków na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską będą mieli dwa pasy do jazdy prosto, ale skręcą także w prawo, w Świętokrzyską.

Na Świętokrzyskiej od ronda ONZ, przed skrzyżowaniem z Marszałkowską, zostanie wygrodzony prawy pas. Z sąsiednich dwóch kierowcy pojadą w lewo i prosto lub w prawo - przekazali urzędnicy.

Wąsko będzie też na odcinku Marszałkowskiej pomiędzy Wspólną a Nowogrodzką. "Na jezdni w kierunku Alej Jerozolimskich zostanie zamknięty skrajny lewy pas. Na rondzie Dmowskiego kierowcy pojadą dwoma pasami w lewo, w Aleje Jerozolimskie w kierunku Dworca Centralnego. Jeden będą mieli do jazdy prosto, a kolejny do jazdy prosto lub w prawo. Z kolei z nitki Marszałkowskiej w stronę placu Konstytucji nie będzie można skręcić w Żurawią' - poinformowano.

Zmiany w transporcie publicznym

W związku z pogodą nie zdążono z dokończeniem prac na placu Bankowym, a które wiążą się z tymi planowanymi na Marszałkowskiej. Dlatego w weekend 14-15 czerwca tramwaje nie będą jeździły między placem Bankowym a placem Zbawiciela oraz między Kinem Femina a Targową.

Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii: 4, 15, 16, 23 i 76. Natomiast "13" przez dwa dni będzie jeździła między Kawęczyńską a Czynszową. Częściej niż zwykle będą kursowały tramwaje linii 14. Linia 18, kursująca Marszałkowską, pojedzie z Mokotowa na plac Narutowicza. Tramwaje linii 71 dojadą na Wyścigi zamiast zawieszonej 4. Uruchomiona zostanie dodatkowa praska linia 68 z Żerania FSO na Dworzec Wschodni.

Autobusy linii 151 i 520 dojadą na plac Bankowy, zastępując linie tramwajowe, kursujące normalnie Marszałkowską.

Od poniedziałku tramwaje wrócą na Trasę W-Z, a na ulicy Marszałkowskiej, po południowej stronie ronda Dmowskiego, zostanie uruchomiony rozjazd nakładkowy. Dojadą do niego tramwaje linii 16 z Miasteczka Wilanów. Linia 4 będzie kursowała objazdem: Nowowiejską, aleją Niepodległości, aleją Jana Pawła II, a następnie al. "Solidarności" w kierunku Pragi. "18" nadal będzie jeździć na plac Narutowicza. Z Marymontu do stacji metra Ratusz-Arsenał dojedzie linia 15. Linie 14 i 25 będą zawieszone. Na tory wyjadą składy linii uzupełniającej 68 (Żerań FSO – plac Starynkiewicza), które zastąpią linię 18 na Żeraniu oraz częściowo 25 w Śródmieściu. Do placu Bankowego będą dojeżdżały autobusy 151 i 520.

Nowe Centrum Warszawy

Jak przekazał ratusz, Marszałkowska zostanie przebudowana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Między torami tramwajowymi będzie rósł rozchodnik, a tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew. Łatwiej będzie przejść przez Marszałkowską. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza. Po przebudowie ulicy kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku – z dodatkowymi pasami do skrętu na skrzyżowaniach. Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza zostanie zbudowany lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda. W planach jest też dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów, między Świętokrzyską a Królewską.(PAP)