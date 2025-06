W piątek została podpisana umowa, która zapewni 765 mln zł z UE na budowę autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską - przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

"Została podpisana umowa, dzięki której odciążamy nasz budżet dotyczący budowy dróg i mamy zapewnione 765 mln zł pieniędzy unijnych na wsparcie inwestycji w autostradę A2 między Siedlcami a Białą Podlaską. To jest kontrakt podzielony na trzy odcinki, który w tym roku zostanie zakończony" - powiedział na konferencji prasowej Klimczak.

Ostatni fragment "Autostrady Wolności"

Autostrada A2, znana również jako "Autostrada Wolności", to jednak z ważniejszych tras w Polsce. Trasa o długości ponad 470 kilometrów biegnie od zachodniej granicy w Świecku, aż po wschodni kraniec kraju w Kukurykach, tuż przy granicy z Białorusią. Polska A2 to także fragment europejskiej trasy E30, łączącej takie miasta jak Berlin, Poznań, Warszawa i Mińsk. Na zachód od Warszawy trasa jest już od dawna dostępne dla kierowców. Natomiast budowa poszczególnych fragmentów autostrady na wschód od Siedlec ciągle trwa i jest znacznie się opóźnia.

Jak podaje GDDKiA, planowany całkowity koszt realizacji odcinka autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską, wynosi ponad 2,9 mld zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to 900 mln zł, a dofinansowanie, które właśnie zostało uzyskane ze środków UE to 765 mln zł.

W ramach inwestycji powstanie ponad 63 km autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską oraz niemal 2 km drogi ekspresowej S19 w obrębie węzła Łukowisko.

Inwestycja przewiduje także budowę trzech węzłów drogowych: Siedlce Wschód, Łukowisko oraz Biała Podlaska. Zadanie uwzględnia też budowę czterech Miejsc Obsługi Podróżnych (para MOP-ów Ługi Wielkie oraz para MOP-ów Kolonia Sitnik), jak i dwóch Obwodów Utrzymania Autostrady. Wybudowane będą m.in. obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady, przepusty), kanalizacja deszczowa oraz niezbędne drogi dojazdowe.

Stan realizacji A2 na wschód od Siedlec

Z czterech odcinków pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską, trzy są w realizacji (Siedlce Południe - Malinowiec, Malinowiec - Łukowisko, Łukowisko - Swory), a dla zadania Swory - Biała Podlaska GDDKiA ma już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na wcześniejszych trzech odcinkach.

Pomiędzy Siedlcami a Sworami wykonawcy realizują prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni ciągu głównego. Prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przebudowywane są kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej, montowane są siatki ogrodzeniowe, ekrany akustyczne i bariery energochłonne.

Kiedy odcinek Siedlce i Biała Podlaska zostanie oddany do użytku?

Cały odcinek autostrady A2 Siedlce - Biała Podlaska będzie oddany do użytki kierowcom w tym roku, o czy zapewnił szef resortu infrastruktury. "Ta droga składa się z trzech odcinków, z których de facto jeden jest już gotowy, dwa zostaną zakończone w tym roku i oddamy autostradę A2 między Siedlcami a Białą Podlaską jeszcze w tym roku" - powiedział. Trwają również prace nad przedłużeniem A2 od Białej Podlaskiej do Dobrynia o łącznej długości ponad 25 km.

Minister ocenił, że autostrada A2 jest "kluczowym korytarzem" z punktu widzenia zwykłego mieszkańca. "Szczególnie dbamy o równomierny rozwój naszego państwa i chcemy, żeby rozwój dróg ekspresowych, autostrad, dróg krajowych, ale także wsparcie dróg samorządowych rozwijało się równomiernie na terenie całego kraju" - podkreślił.

Dofinansowanie z UE

"Dzisiaj została podpisana jedna z najważniejszych umów w ramach szerokiego frontu inwestycyjnego, który jest realizowany w obszarze transportowym w Polsce przy wsparciu środków europejskich. W tej perspektywie finansowej do 2029 roku razem z KPO na wszystkie inwestycje transportowe z funduszy europejskich mamy 85 mld zł, z czego 25 mld na drogi" - podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Podpisanie 13. umowy na dofinansowanie ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) oznacza, że w sumie z Programu FEnIKS pozyskaliśmy na budowę polskich dróg już niemal 7,5 mld zł.