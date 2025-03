Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad równocześnie z wycofaniem wniosków złożonych w 2015 r. rozpoczną się przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Wszczęte zostanie też postępowanie przetargowe, które wyłoni biuro projektowe, którego zadaniem będzie ponowne przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, z uwzględnieniem tunelu - informuje inwestor.

Reklama

Konsekwencją prac będzie wskazanie przebiegu trasy, najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym.

Ważny głos mieszkańców

GDDKiA zapowiada, że wysłucha głosu mieszkańców. W trakcie prowadzenia prac projektowych inwestor zorganizuje spotkania informacyjne, na których będzie czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań. „Weźmiemy pod uwagę opinie społeczeństwa, a projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia – zapewnia GDDKiA.

Kolejnym krokiem w postępowaniu będzie złożenie do RDOŚ w Warszawie nowego wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Następnie, dla wskazanego w konsultacjach wariantu, wykonany zostanie projekt budowlany oraz złożony będzie wniosek o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozpoczną się roboty budowlane w terenie. Jak ocenia GDDKiA, przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskiwaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji, przewidywany termin realizacji inwestycji to 2032-2035.

/> />

Długa historia brakującego odcinka

Budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) ciągnie się od dekady, gdy w lipcu 2015 r. do RDOŚ w Warszawie trafił wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW): Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód.

W maju 2017 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), po uznaniu wyłączenia się z mocy prawa przez RDOŚ w Warszawie z prowadzenia sprawy, przekazała oba postępowania do RDOŚ w Białymstoku, który w grudniu 2018 r. wydał decyzje środowiskowe dla obu odcinków.

W lutym 2021 r. GDOŚ uchylił w całości dwie decyzje białostockiego RDOŚ i umorzył postępowania dla obu tych przedsięwzięć. Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone przez różne podmioty, a sprawy trafiły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

30 stycznia 2024 r. WSA wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ, w której ten uchylił w całości decyzję RDOŚ w Białymstoku i umorzył prowadzone przez RDOŚ postępowanie administracyjne.

Akta dotyczące dłuższego z dwóch brakujących fragmentów WOW (odcinka S17 Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt)), zostały przekazane do GDOŚ.

Dla krótszego odcinka S17 WOW, Drewnica - Ząbki, 7 listopada 2024 r. NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z 20 października 2023 r. oraz skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA. Rozprawa zaplanowana jest na 21 marca 2025 r.

W tej sytuacji, ze względu na niedające się przewidzieć, w realnej perspektywie, zakończenie sporu formalno-sądowo-środowiskowego, GDDKiA zdecydowała się aktualizację dokumentacji, która i tak stała się nieaktualna.

Domknięcie ringu wokół Warszawy

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 68 km trasy wchodzącej w skład Warszawskiego Węzła Drogowego, a do domknięcia warszawskiego ringu brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka WOW, którego przebieg od dekady napotyka na duże przeszkody.

/> />

Realizację warszawskiego ringo rozpoczęła się w 2008 r. od odcinka o długości 10,4 km pomiędzy węzłami Konotopa i Powązkowska w ciągu S8. Następnie w 2013 r. zakończyła się budowa 20 km S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) oraz 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki. Odcinek S8 Powązkowska - Modlińska, czyli tzw. Trasę Armii Krajowej, został oddany do dyspozycji kierowców w 2015 r.

Północna część Warszawskiego Węzła Drogowego, którą tworzy trasa S8, została uzupełniona w 2017 r. o 2 km między węzłami Marki i Drewnica, czyli część ekspresowej obwodnicy Marek. Od grudnia 2020 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle. Rok później oddaliśmy do ruchu ostatnie 4,6 km trasy S2 Puławska - Warszawa Wilanów z tunelem pod Ursynowem o długości 2,3 km. Wiosną 2021 r. otwarty został węzeł Lubelska, spinający autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe: S2 oraz S17. Zwieńczeniem 2022 r. było oddanie do ruchu trasy głównej S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód (Zakręt).