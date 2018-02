Obligacje Ghelamco Invest o wartości 20 mln zł zadebiutują na Catalyst 27 II



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Zarząd BondSpot wyznaczył wtorek, 27 lutego, na dzień pierwszego notowania obligacji serii PI Ghelamco Invest o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

"Zarząd BondSpot S.A. postanawia: wyznaczyć dzień 27 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20 000 obligacji na okaziciela serii PI spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 20 000 000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł" - czytamy w komunikacie.

W listopadzie 2017 r. Ghelamco Invest podjęło decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 50 tys. obligacji serii PH oraz oferty niepublicznej do 20 tys. obligacji serii PI.

Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych oraz lider zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.

(ISBnews)