Forsal logo

„Europa popełniła błąd wobec Trumpa”. Niemiecki dziennik ostrzega przed kryzysem NATO

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:47
NATO, budynek w Brukseli
shutterstock
Europejska strategia łagodzenia napięć i szukania kompromisu z Donaldem Trumpem nie przyniosła oczekiwanych rezultatów – ocenił niemiecki dziennik „Handelsblatt”. W opinii gazety NATO stoi przed koniecznością głębokiej reformy, jeśli chce zachować skuteczność w obliczu zmieniającej się polityki Stanów Zjednoczonych i nowych wyzwań bezpieczeństwa.

Polityka appeasementu zawiodła

Zawiodła polityka appeasementu prowadzona przez Europę wobec prezydenta USA Donalda Trumpa; NATO będzie musiało się zreformować, jeśli chce pozostać skuteczne - ocenił niemiecki dziennik „Handelsblatt” we wtorek, przed rozpoczynającym się szczytem Sojuszu w Ankarze.

Według gazety „Trump nie jest kolosem, którym chciałby być, a Europa to widzi”. „Kraje europejskie długo próbowały udobruchać prezydenta USA Donalda Trumpa i uspokajać go miliardami (przeznaczanymi na obronność - PAP). Jednak przed szczytem NATO w Ankarze staje się jasne, że ta polityka appeasementu zawiodła” - podkreślił „Handelsblatt”.

NATO musi odpowiedzieć na nowe wyzwania

W opinii dziennika w europejskich stolicach wreszcie pojawia się zrozumienie, że NATO wymaga całkowitej przebudowy, i „Europejczycy powinni zreformować (Sojusz) tak, aby nie był już uzależniony od nastrojów amerykańskiego prezydenta”.

Dziennik zwrócił uwagę, że w drugiej kadencji prezydenckiej 80-letni Trump łatwiej wpada w gniew, a jego nastrój potrafi zmienić się z dnia na dzień. Ponadto za nieprzewidywalnymi wypowiedziami amerykańskiego przywódcy nie kryje się żadna głębsza ideologia, ponieważ „Trump robi to, na co w danej chwili ma ochotę”.

Tę „zmienność Trumpa” państwa europejskie mogłyby obrócić na swoją korzyść na szczycie w Ankarze i wystąpić z większą pewnością siebie. „Handelsblatt” ocenił, że po udanym spotkaniu grupy G7 w Evian szefowie państw i rządów w Europie znajdują właściwą równowagę. „Amerykanie dali do zrozumienia, że doceniają osiągnięcia niektórych europejskich partnerów NATO z ostatnich lat, zwłaszcza Niemiec. Kraj ten wkrótce będzie inwestował w budżet zbrojeniowy więcej niż Francja i Wielka Brytania razem wzięte” - podkreślił.

Wspólny cel Europy

Jak podał dziennik, wspólnym celem Europy w Ankarze powinno być odnalezienie śladu wiarygodności oraz założeń, na których mogłaby się oprzeć. „W tym celu NATO musi wzmocnić swoje europejskie struktury dowodzenia. Musi wzmocnić europejskie zasoby, budować zdolności, wspólnie kształtować zamówienia i planowanie. Bardziej europejskie NATO to również takie, które ma rację bytu w wielobiegunowym świecie” - podsumował „Handelsblatt”.

Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się we wtorek i potrwa do środy. Oczekuje się, że przywódcy potwierdzą na nim jedność, ale też przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO, czego od lat domagają się Stany Zjednoczone.

Według źródeł dyplomatycznych europejskie państwa NATO zobowiążą się podczas szczytu do udzielenia Ukrainie w sumie 140 mld euro pomocy wojskowej w latach 2026 i 2027.

Z Monachium Iwona Weidmann

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiepokojący trend na polskich uczelniach. W ciągu roku ubyło tysiące studentów »
Tematy: Donald TrumpNATObezpieczeństwoświat
Powiązane
Działania hybrydowe Rosji, konflikt na Bliskim Wschodzie – analiza zagrożeń dla granic zewnętrznych UE
Rosyjskie drony nad Europą. NATO ma problem z reakcją na nowe zagrożenie
Ukraina wyznaczy własny model akcesji do NATO
NATO wymienia flotę AWACS? Szwedzkie GlobalEye mają zastąpić amerykańskie samoloty
Rosja zamknęła przejścia kolejowe z 3 krajami NATO. Co szykuje Moskwa?
Rosja zamknęła przejścia kolejowe z 3 krajami NATO. Co szykuje Moskwa?
Nie przegap
Płonąca rafineria w Omsku
Mają Rosjan na widelcu. 85 proc. mocy przerobowych rafinerii jest już w zasięgu dronów Ukrainy
Wieżowiec Olivia Star
Najdroższy wieżowiec poza Warszawą. Sprzedano go za 640 milionów
Turkey prepares to host NATO summit 2026
Szczyt NATO w Ankarze. Rozmowy sojuszników w cieniu ostatnich wyboistych sześciu miesięcy
mieszkańcy, rząd, władze, zanieczyszczenie powietrza, smog
Koniec kopcenia w domowych piecach. Rząd da mieszkańcom nowe prawa w walce ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza
PPK zmiany 2026. Jedna decyzja może sprawić, że stracisz dopłaty od państwa i część pieniędzy od pracodawcy
PPK zmiany 2026. Jedna decyzja może sprawić, że stracisz dopłaty od państwa i część pieniędzy od pracodawcy
Mocne słowa z Kijowa do Warszawy. "Nie przyjmiemy żadnych ultimatów"
Mocne słowa z Kijowa do Warszawy. "Nie przyjmiemy żadnych ultimatów"
Lokal z rynku wtórnego kusi. Oferta i zasoby deweloperów są ograniczone, a mieszkanie z rynku wtórnego często jest prawie nowe. Do tego ceny nieruchomości z drugiej ręki są atrakcyjne.
Sprzedam, kupię mieszkanie. Ceny na rynku wtórnym nieruchomości pozostają stabilne mimo wzrostu zainteresowania lokalami z drugiej ręki
magazyn, firma, ai
AI w magazynach potrzebne na CITO. Polskie firmy blokują koszty, rynek stawia na szybkie wdrożenia
Polecamy
Służby mundurowe
Szkolenia z AI, cyberbezpieczeństwa i walki z dezinformacją dla służb mundurowych
Niepokojący trend na polskich uczelniach. W ciągu roku ubyło tysiące studentów
Niepokojący trend na polskich uczelniach. W ciągu roku ubyło tysiące studentów
NATO, budynek w Brukseli
„Europa popełniła błąd wobec Trumpa”. Niemiecki dziennik ostrzega przed kryzysem NATO
Kredytobiorcy będą rozczarowani? Prognoza przed decyzją RPP jest jednoznaczna
Kredytobiorcy będą rozczarowani? Prognoza przed decyzją RPP jest jednoznaczna
karta parkingowa za szybą samochodu
Karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami zniknie z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Powodem nowe regulacje UE
Niebezpieczna eskalacja w Zatoce Perskiej. Ataki na tankowce podbijają ceny surowca
Niebezpieczna eskalacja w Zatoce Perskiej. Ataki na tankowce podbijają ceny surowca
Nowy podatek od oszczędności od 2027 roku. Możesz zapłacić nawet wtedy, gdy stracisz
Nowy podatek od oszczędności od 2027 roku. Możesz zapłacić nawet wtedy, gdy stracisz
Premier Benjamin Netanjahu
Netanjahu apeluje do USA: Turcja nie powinna otrzymać myśliwców F-35
Kraj
mieszkańcy, rząd, władze, zanieczyszczenie powietrza, smog
Koniec kopcenia w domowych piecach. Rząd da mieszkańcom nowe prawa w walce ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza
Wiadomo, jaki sprzęt Polska przekazała Ukrainie. Odtajniono informacje
Ponad 16 mld zł donacji dla Ukrainy. Polska przekazała również rakiety do systemu Patriot
Psy asystujące i prawa osób z niepełnosprawnościami. RPO: brakuje skutecznych narzędzi
Psy asystujące i prawa osób z niepełnosprawnościami. RPO: brakuje skutecznych narzędzi
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Świat
Gen. Ołeksandr Syrski wizytuje pułk "Skała"
Nie cichnie skandal wokół elitarnego pułku Ukrainy. Ujawniono kolejne zagadkowe zgony rekrutów
Turkey prepares to host NATO summit 2026
Szczyt NATO w Ankarze. Rozmowy sojuszników w cieniu ostatnich wyboistych sześciu miesięcy
Płonąca rafineria w Omsku
Mają Rosjan na widelcu. 85 proc. mocy przerobowych rafinerii jest już w zasięgu dronów Ukrainy
Mocne słowa z Kijowa do Warszawy. "Nie przyjmiemy żadnych ultimatów"
Mocne słowa z Kijowa do Warszawy. "Nie przyjmiemy żadnych ultimatów"
Europa nie poradzi sobie bez USA
Trump zmienił relacje z Europą? WSJ pisze o „związku bez miłości”
Premier Benjamin Netanjahu
Netanjahu apeluje do USA: Turcja nie powinna otrzymać myśliwców F-35
Donald Trump
Trump o wojnie w Ukrainie: jesteśmy bliżej porozumienia niż się wydaje
Rosyjscy operatorzy dronów
Rosja tworzy drugi "Rubikon". Na froncie działa nowa elitarna formacja dronowa
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj