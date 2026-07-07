Forsal logo

Gminy oceniły program „Czyste Powietrze”. Wyniki nie pozostawiają złudzeń

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 13:56
Gminy oceniły program „Czyste Powietrze”. Wyniki nie pozostawiają złudzeń
Gminy oceniły program „Czyste Powietrze”. Wyniki nie pozostawiają złudzeń/ShutterStock
Obecną odsłonę „Czystego Powietrza” pozytywnie ocenia 25 proc. gmin, 34 proc. wystawiło ocenę negatywną, a 38 proc. pośrednią - wynika z raportu opublikowanego we wtorek przez Polski Alarm Smogowy. Gminy oczekują dalszych zmian w programie.

Głęboki kryzys programu "Czyste Powietrze"

„Program »Czyste Powietrze« znalazł się w głębokim kryzysie, który zażegnać mogą tylko dobrze przemyślane reformy, idące zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów programu i gmin wspierających jego realizację – to główny wniosek z badania opinii prawie 1500 gmin. Aż 72 proc. z nich ocenia aktualną wersję Czystego Powietrza źle lub średnio, a tylko co czwarta gmina ma na jego temat pozytywną opinię” - podano w informacji.

Z programu „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotacje do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne, np. pompy ciepła, a także do termomodernizacji budynku. Ankietę na temat jego funkcjonowania Polski Alarm Smogowy wysłał do wszystkich 2479 gmin w Polsce, a odpowiedzi odesłało 1469 z nich. Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 24 czerwca 2026 r.

Zasady programu są niezrozumiałe dla mieszkańców

Według 44 proc. gmin zasady programu są niezrozumiałe dla mieszkańców, a przeciwnego zdania jest 25 proc. gmin. Natomiast 71 proc. samorządów wskazało, że zasady są przejrzyste dla urzędników, podczas gdy przeciwną odpowiedź wskazało 8 proc. Trafność programu pozytywnie oceniło 30 proc. gmin, a negatywnie - 33 proc. Na pytanie, czy program jest skutecznym narzędziem wymiany źródeł ciepła dla ubogich mieszkańców, twierdząco odpowiedziało 26 proc. gmin, a przecząco - 47 proc.

Wśród głównych przeszkód skutecznego działania programu wymieniono: długi czas oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów (81 proc.), wymóg przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji (79 proc.) oraz konieczność opłacenia z góry kosztów audytu energetycznego (74 proc.).

Jesienią 2024 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiesił przyjmowanie wniosków w ramach „Czystego Powietrza”, uzasadniając to wykrytymi nieprawidłowościami. Nowa wersja programu została uruchomiona pod koniec marca 2025 r. Respondenci badania Polskiego Alarmu Smogowego wskazali, że po wznowieniu spadło zainteresowanie mieszkańców programem - taką odpowiedź zaznaczyło 82 proc. gmin. Z kolei 6 proc. zwróciło uwagę na wzrost zainteresowania, a 10 proc. - brak zmian w tym zakresie.

Zmiany w programie

W tym roku NFOŚiGW rozpoczął konsultacje kolejnych zmian w programie. Według Funduszu mają one zwiększyć dostępność programu, uprościć zasady i lepiej dopasować wsparcie do potrzeb mieszkańców. Pozytywnie oceniło te propozycje 40 proc. gmin, a negatywnie - 14 proc. Jednocześnie 23 proc. gmin uważa, że zmiany te zwiększą zainteresowanie programem, a 35 proc. sądzi, że tak się nie stanie.

„Z badania wynika, że najważniejszym postulatem gmin jest wprowadzenie darmowego bonu na audyt energetyczny dostępnego dla każdego potencjalnego beneficjenta. Niestety, taką zmianę NFOŚiGW zapowiedział dopiero na koniec tego roku i co więcej, z przedstawionych dotychczas informacji wynika, że bon nie będzie dostępny dla wszystkich, a jedynie dla najuboższych” - wskazano.

Gminy oczekują również umożliwienia częściowej termomodernizacji oraz złagodzenia wymogu trzyletniej własności budynku. „Wydaje się, że spełnienie postulatów gmin dotyczących naprawy programu jest kluczowe do jego odblokowania. To pracownicy gmin jako pierwsi kontaktują się z beneficjentami i należy traktować ich głos jako odzew płynący ze społeczeństwa” - ocenił rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej, cytowany w komunikacie.

W połowie czerwca br. ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podała, że ponad 556 tys. domów jednorodzinnych przeszło termomodernizację w latach 2024-2025 dzięki programowi „Czyste Powietrze”.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraObronność jako koło zamachowe gospodarki. Bank wskazuje na bilionowy potencjał »
Tematy: energetykaekologiaProgram Czyste Powietrze
Powiązane
transformacja energetyczna, inżynierowie coś sprawdzają
Ekspertka ostrzega: dezinformacja spowalnia transformację energetyczną w Europie
Największy magazyn energii w Polsce coraz bliżej. Greenvolt podpisał umowę z chińskim BYD
Największy magazyn energii w Polsce coraz bliżej. Greenvolt podpisał umowę z chińskim BYD
Elektrownia jądrowa w woj. pomorskim. Podczas badań gruntu trafiono na wody artezyjskie
Budowa elektrowni jądrowej ruszy w 2029 roku? Kluczowe ryzyko to urzędnicy
Nie przegap
Samolot Saab GlobalEye
Samoloty Saab GlobalEye będą nowymi "oczami NATO". Niemcy wyłożą na nie miliardy euro
Budowa metra - M2
Nie jeden, a dziesięć systemów metra w Polsce? Ministerstwo kończy planowanie
Odpalenie pocisku ATACMS
Historyczny przełom. Sąsiad Polski wyprodukuje amerykańskie pociski ATACMS
Burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki
Burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki. Właściciele stracą nad nią kontrolę. Operator zdalnie wyłączy mikroinstalację?
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
Koniec „ghostingu rekrutacyjnego”. Pracodawca będzie musiał poinformować kandydatów o wynikach rekrutacji, a w przypadku odrzucenia kandydatury – podać powód
Koniec „ghostingu rekrutacyjnego”. Pracodawca będzie musiał poinformować kandydatów o wynikach rekrutacji
Segregacja odpadów, śmieci, tekstylia
Kolejna zmiana w segregacji odpadów. Tak będą odbierane tekstylia
Gen. Ołeksandr Syrski wizytuje pułk "Skała"
Nie cichnie skandal wokół elitarnego pułku Ukrainy. Ujawniono kolejne zagadkowe zgony rekrutów
Polecamy
Obronność jako koło zamachowe gospodarki. Bank wskazuje na bilionowy potencjał
Obronność jako koło zamachowe gospodarki. Bank wskazuje na bilionowy potencjał
Polscy przedsiębiorcy ocenili warunki prowadzenia biznesu. Wyniki mogą zaskoczyć
Polscy przedsiębiorcy ocenili warunki prowadzenia biznesu. Wyniki mogą zaskoczyć
Służby mundurowe
Szkolenia z AI, cyberbezpieczeństwa i walki z dezinformacją dla służb mundurowych
Gminy oceniły program „Czyste Powietrze”. Wyniki nie pozostawiają złudzeń
Gminy oceniły program „Czyste Powietrze”. Wyniki nie pozostawiają złudzeń
Niepokojący trend na polskich uczelniach. W ciągu roku ubyło tysiące studentów
Niepokojący trend na polskich uczelniach. W ciągu roku ubyło tysiące studentów
NATO, budynek w Brukseli
„Europa popełniła błąd wobec Trumpa”. Niemiecki dziennik ostrzega przed kryzysem NATO
Kredytobiorcy będą rozczarowani? Prognoza przed decyzją RPP jest jednoznaczna
Kredytobiorcy będą rozczarowani? Prognoza przed decyzją RPP jest jednoznaczna
karta parkingowa za szybą samochodu
Karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami zniknie z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Powodem nowe regulacje UE
Kraj
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
mieszkańcy, rząd, władze, zanieczyszczenie powietrza, smog
Koniec kopcenia w domowych piecach. Rząd da mieszkańcom nowe prawa w walce ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza
Wiadomo, jaki sprzęt Polska przekazała Ukrainie. Odtajniono informacje
Ponad 16 mld zł donacji dla Ukrainy. Polska przekazała również rakiety do systemu Patriot
Psy asystujące i prawa osób z niepełnosprawnościami. RPO: brakuje skutecznych narzędzi
Psy asystujące i prawa osób z niepełnosprawnościami. RPO: brakuje skutecznych narzędzi
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Świat
Samolot Saab GlobalEye
Samoloty Saab GlobalEye będą nowymi "oczami NATO". Niemcy wyłożą na nie miliardy euro
Odpalenie pocisku ATACMS
Historyczny przełom. Sąsiad Polski wyprodukuje amerykańskie pociski ATACMS
Gen. Ołeksandr Syrski wizytuje pułk "Skała"
Nie cichnie skandal wokół elitarnego pułku Ukrainy. Ujawniono kolejne zagadkowe zgony rekrutów
Turkey prepares to host NATO summit 2026
Szczyt NATO w Ankarze. Rozmowy sojuszników w cieniu ostatnich wyboistych sześciu miesięcy
Płonąca rafineria w Omsku
Mają Rosjan na widelcu. 85 proc. mocy przerobowych rafinerii jest już w zasięgu dronów Ukrainy
Mocne słowa z Kijowa do Warszawy. "Nie przyjmiemy żadnych ultimatów"
Mocne słowa z Kijowa do Warszawy. "Nie przyjmiemy żadnych ultimatów"
Europa nie poradzi sobie bez USA
Trump zmienił relacje z Europą? WSJ pisze o „związku bez miłości”
Premier Benjamin Netanjahu
Netanjahu apeluje do USA: Turcja nie powinna otrzymać myśliwców F-35
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj