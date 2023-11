Co to oznacza dla konsumentów i branży energetycznej? Jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą ta inicjatywa?

Wymiana liczników na skalę kraju

Wymiana liczników na skalę kraju to projekt, który został zainicjowany przez polski rząd w 2021 roku. Aktualny sposób spisywania odczytów jest nie tylko czasochłonny, ale również podatny na błędy ludzkie. W odpowiedzi na te wyzwania wprowadzono nowe, "inteligentne" liczniki, które automatycznie przekazują zebrane dane do firm energetycznych.

Co więcej, robią to znacznie częściej niż tradycyjne liczniki, nawet co kilkadziesiąt sekund. To właśnie nowe technologie mają umożliwić dokładniejsze monitorowanie zużycia energii i w konsekwencji przyczynić się do obniżenia rachunków za prąd.

Jednym z kluczowych aspektów wprowadzenia inteligentnych liczników jest możliwość bieżącego monitorowania zużycia energii. Dzięki tym urządzeniom klienci będą mieli dokładną wiedzę na temat tego, które urządzenia w ich gospodarstwach domowych zużywają najwięcej prądu. To natomiast umożliwi efektywne zarządzanie energią i może przynieść oszczędności na poziomie nawet 10 procent, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.

Wymiana liczników prądu - najważniejsze informacje

W ramach projektu planowana jest wymiana aż 17 milionów tradycyjnych liczników prądu na inteligentne urządzenia do 2028 r. Aktualnie, operatorzy energetyczni mają obowiązek wymienić liczniki u 15 procent odbiorców do końca 2023 roku. W ciągu kolejnych dwóch lat ta liczba ma wzrosnąć do 25 procent, aż wreszcie w 2028 roku liczniki inteligentne mają obsługiwać aż 80 procent klientów. Wizją projektu jest także całkowite wyeliminowanie tradycyjnych liczników prądu do 2030 roku.

Warto wiedzieć, że sam proces wymiany liczników może odbyć się bez osobistego udziału klienta, jednak wiele zależy od tego, gdzie znajduje się stary licznik. Jeśli jest on łatwo dostępny, na przykład na klatce schodowej budynku, to firma energetyczna może dokonać wymiany bez konieczności obecności właściciela.

Co ważne, proces wymiany jest całkowicie bezpłatny dla klientów, ponieważ koszty pokrywają operatorzy energetyczni, co w sumie ma wynieść około 9 miliardów złotych.

Czy inteligentne liczniki prądu są bezpieczne?

Mimo wszystkich korzyści, jakie niesie ze sobą wprowadzenie inteligentnych liczników, pojawiają się także wyzwania. Jednym z głównych zagrożeń jest cyberbezpieczeństwo. Nowoczesne liczniki mogą stać się celem ataków hakerskich, co z kolei stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Problem ten wynika w dużej mierze z braku certyfikacji inteligentnych liczników. Firmy spoza Europy mają ułatwiony dostęp do polskiego rynku, nie spełniając jednocześnie żadnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. To oznacza, że istnieje potrzeba podjęcia działań w celu zwiększenia kontroli i bezpieczeństwa tych urządzeń.

Podsumowanie

W najbliższym czasie będziemy świadkami coraz większych zmian w branży energetycznej. Wnioski z inicjatywy są obiecujące - bardziej dokładne monitorowanie zużycia prądu, potencjalne oszczędności i zdalne zarządzanie siecią energetyczną.

Z kolei zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym wymagają bacznej uwagi i działań na poziomie regulacyjnym.