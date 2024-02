Do 2040 roku kotły na paliwa kopalne mają być całkowicie wyeliminowane, a już od 2030 roku nie będą montowane w nowych budynkach. Co będzie dalej?

Nowe regulacje Unii Europejskiej - wycofanie kotłów gazowych do 2040 roku

W ostatnich latach Polsce najczęściej wybieranym źródłem ogrzewania są kotły na gaz, wspierane dotacjami z programu "Czyste Powietrze". W świetle nowych regulacji konieczne będzie jednak dostosowanie się do nowych przepisów. Zgodnie z założeniami UE w najbliższych latach nastąpi stopniowe odchodzenie od szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych.

Już od 2030 roku montaż kotłów gazowych w nowych budynkach będzie zabroniony. Natomiast od 2027 roku będzie obowiązywać system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS 2) - energia z tych kotłów będzie obciążona dodatkową opłatą, co przełoży się na koszty ponoszone przez konsumentów. Wprowadzenie opłat za emisje z budynków sprawi, że koszty ogrzewania gazem czy węglem znacząco wzrosną. To sprawia, że posiadacze kotłów gazowych muszą przygotować się na kolejne wydatki, co może skłonić ich do szybszego przemyślenia zmiany systemu ogrzewania. Ostatecznie, do 2040 roku, nie będzie można ogrzewać domów paliwami kopalnymi i gazem.

Alternatywy dla kotłów gazowych

Istnieje możliwość zainwestowania w alternatywne, bardziej ekologiczne rozwiązania, które będą bardziej przyjazne dla środowiska i portfela mieszkańców. Jedną z nich są pompy ciepła, choć ich opłacalność często budzi wątpliwości. Zgodnie z analizą Polskiego Instytutu Ekonomicznego, instalacja kotła gazowego może być obecnie nawet o 50 proc. tańsza niż pompy ciepła.

Sprawia to, że dla wielu osób instalacja kotła gazowego pozostaje atrakcyjną opcją. Z drugiej strony, w dłuższej perspektywie czasu, koszty eksploatacji kotłów gazowych mogą okazać się znacząco wyższe ze względu na rosnące opłaty za emisje dwutlenku węgla.