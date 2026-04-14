Ceny gazu

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 45,49 euro za MWh.

Szersze rynki rozważają wysiłki USA i Iranu zmierzające do powrotu do negocjacji pokojowych, po tym, jak weekendowe rozmowy obu stron zakończyły się fiaskiem.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że przedstawiciele Iranu zadzwonili w poniedziałek, wyrażając wolę zawarcia porozumienia. Potwierdził też, że rozpoczął blokadę irańskich portów.

„Mogę wam powiedzieć, że druga strona do nas zadzwoniła. Bardzo, bardzo chcieliby zawrzeć umowę” - powiedział Trump podczas zaimprowizowanej i nieplanowanej wcześniej rozmowy z dziennikarzami przy drzwiach do Gabinetu Owalnego.

„Zadzwoniły do nas tego poranka odpowiednie osoby i chcą wypracować porozumienie” - dodał.

Celem USA i Iranu jest przeprowadzenie nowych rozmów pokojowych przed wygaśnięciem 2-tygodniowego zawieszenia broni ogłoszonego 7 kwietnia.

Ceny gazu ze "znacznym ryzykiem wzrostu"

Analityk Bloomberg Intelligence (BI) Patricio Alvarez ocenia, że ceny gazu w Europie stoją jednak w obliczu „znacznego ryzyka wzrostu” i ryzyka eskalacji działań na Bliskim Wschodzie.

Alvarez wskazuje, że cena europejskiego gazu może wzrosnąć dwukrotnie, a nawet trzykrotnie w stosunku do obecnych poziomów.

„Nadal istnieje ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, a ceny gazu w Europie stoją w obliczu znacznego ryzyka wzrostu” - napisał analityk BI w rynkowej nocie.

„Scenariusz B - rozszerzonego konfliktu - sugeruje, że cena gazu w Europie może wzrosnąć 2-krotnie, a nawet 3-krotnie w stosunku do obecnego poziomu, przy czym w Azji istnieje większe ryzyko gwałtownych wzrostów” - dodał.

Analitycy wskazują, że import LNG przez kraje Azji spadł do najniższego poziomu od niemal 6 lat.

Rynki energetyczne zostały mocno dotknięte konfliktem na Bliskim Wschodzie i związanym z tym niemal całkowitym zamknięciem Cieśniny Ormuz, co spowodowało zmniejszenie dostaw ok. 1/5 skroplonego gazu ziemnego LNG na światowe rynki tego paliwa.