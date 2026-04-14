Zawody, które mogą zniknąć

Pierwszą grupą są zawody oparte na powtarzalnych czynnościach. Automatyzacja i robotyzacja sprawiają, że maszyny coraz skuteczniej zastępują ludzi w zadaniach niewymagających kreatywności czy empatii.

Do zawodów najbardziej zagrożonych należą kasjerzy, pracownicy produkcji, telemarketerzy, pracownicy call center czy kierowcy wykonujący rutynowe trasy. Rozwój pojazdów autonomicznych oraz systemów obsługi klienta opartych na AI może znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na te role.

Nie oznacza to jednak całkowitego zniknięcia pracy – raczej jej transformację. W wielu przypadkach pracownicy będą musieli zdobyć nowe kompetencje, aby odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości.

Zawody przyszłości

Równolegle pojawią się nowe profesje, które dziś dopiero się kształtują. Szczególnie duże zapotrzebowanie będzie na specjalistów związanych z technologią, analizą danych oraz zrównoważonym rozwojem.

Już teraz obserwujemy rosnące znaczenie takich zawodów jak specjalista ds. sztucznej inteligencji, analityk danych czy inżynier cyberbezpieczeństwa. W przyszłości mogą pojawić się także nowe role, takie jak trener AI, etyk technologiczny czy projektant doświadczeń w rzeczywistości wirtualnej.

Coraz większą rolę będą odgrywać także zawody związane z opieką nad ludźmi – psychologowie, terapeuci czy specjaliści ds. zdrowia psychicznego. Starzejące się społeczeństwo zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych i specjalistów medycznych.

Kompetencje przyszłości

Najważniejsze nie będą konkretne zawody, lecz umiejętności. W świecie dynamicznych zmian kluczowe staną się zdolność uczenia się, elastyczność oraz kreatywność.

Pracodawcy będą coraz bardziej cenić kompetencje miękkie, takie jak komunikacja, współpraca czy rozwiązywanie problemów. Jednocześnie niezbędne będą umiejętności cyfrowe – nawet w zawodach, które dotychczas nie były związane z technologią.

Osoby, które będą potrafiły łączyć wiedzę z różnych dziedzin i szybko adaptować się do zmian, zyskają największą przewagę na rynku pracy.

Co dalej?

Rok 2035 nie oznacza końca pracy, lecz jej ewolucję. Zamiast obawiać się zmian, warto się do nich przygotować. Inwestowanie w rozwój kompetencji, otwartość na nowe technologie oraz gotowość do ciągłej nauki będą kluczowe dla sukcesu w przyszłości.