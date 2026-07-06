Spokój na rynku walutowym przed decyzją RPP

W oczekiwaniu na wynik środowej decyzji RPP złoty może stabilizować się w przedziale 4,28-4,30/EUR, z kolei ewentualny gołębi przekaz Rady Polityki Pieniężnej lub wydźwięk najnowszej projekcji inflacji i PKB może obniżyć rentowności obligacji o 5-10 pb.

W ocenie ekonomistów Erste, wobec braku publikacji istotnych danych makro, krajowy rynek może stabilizować się w oczekiwaniu na środowe posiedzenie RPP, komentarz prezesa NBP (czwartek - PAP) oraz wyniki nowej projekcji inflacyjnej.

Stopy procentowe bez zmian?

"Publikacją, która może potencjalnie wpłynąć na krajowy rynek za pośrednictwem rynków bazowych, będzie sprawozdanie (w środę o godz. 20.00 - PAP) z ostatniego posiedzenia FOMC, pierwsze od kiedy zmienił się prezes Fedu" - dodali.

Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści oczekują, że 8 lipca RPP pozostawi stopę referencyjną na poziomie 3,75 proc. i utrzyma taki koszt pieniądza przez cały 2026 i 2027 r. Bilans ryzyk dla kierunku zmian stóp w konsensusie przechylony jest w stronę obniżek.

Co dalej z kursem złotego?

Jak wskazano w porannym raporcie Millennium, w drugiej połowie poprzedniego tygodnia złoty względem euro oscylował w wąskim kanale 4,2822-4,2963 i w poniedziałek prawdopodobnie te ograniczenia dalej będą obowiązywać.

"Kurs EUR/USD natomiast osiągnął rano 1,1425 i zbliża się do lokalnego poziomu wsparcia 1,1421. Jeżeli zostanie on obroniony, może to wspierać złotego. Pozytywnie na krajowe aktywa może też oddziaływać ewentualna poprawa nastrojów na globalnych giełdach, której sprzyja powrót inwestorów amerykańskich po długim weekendzie. Kontrakty futures na indeks S & P 500 pokazują, że korekta powoli dobiega końca, chociaż sektor technologiczny dalej czeka na pełne odbicie" - napisali w nocie Millennium.

Rynek długu

W ocenie strategów, PKO BP na krajowym rynku stopy procentowej w najbliższym tygodniu można oczekiwać lekkiego spadku krzywej dochodowości obligacji, rzędu 5–10 pb.

W przypadku obligacji 2-letnich oznaczałoby to spadek rentowności w okolice 3,95 proc., a 10-letnich do ok. 5,15 proc.

Jakie będzie podejście RPP?

"Taki scenariusz wspiera m.in. zaplanowane na środę posiedzenie RPP. Chociaż zakładamy, że Rada nie zmieni stóp, prawdopodobne jest złagodzenie retoryki i dopuszczenie możliwości poluzowania polityki pieniężnej w perspektywie 2027. Wyceny instrumentów pochodnych wskazują na 50-proc. prawdopodobieństwo jednej obniżki stóp procentowych w Polsce o 25 pb. w przyszłym roku" - wskazano w raporcie PKO BP.

"Pewien wpływ na notowania może mieć również publikacja zaktualizowanej projekcji makroekonomicznej NBP, zwłaszcza gdyby prognozy wzrostu PKB zostały zrewidowane w dół" - dodano.

W ocenie ekspertów PKO BP, przestrzeń do łagodniejszego przekazu ze strony RPP wzrosła po ostatnich, wyraźnie niższych od oczekiwań, publikacjach inflacyjnych w Europie, w tym w Polsce, a także w warunkach silnego globalnego spadku oczekiwań inflacyjnych, niższej niepewności geopolitycznej oraz spadku cen ropy naftowej.

Zdaniem ekonomistów Millennium, w stronę konsolidacji rentowności krajowych obligacji, może przemawiać wciąż niepewna sytuacja na światowym rynku energii (stabilizacja cen ropy, ale wciąż podwyższone ceny jej destylatów i gazu), a także duża skala spadków dochodowości w ciągu ostatnich 2 tygodni - 10-letnie papiery umocniły się od 22 czerwca o ponad 20 pb. do 5,25 proc.