Warsztaty Smart Village i Design Thinking

Warsztaty Smart Village 2026 organizowane są przez Departament GovTech Polska w Ministerstwie Cyfryzacji. Celem warsztatów jest wypracowanie praktycznych rozwiązań wspierających rozwój obszarów wiejskich, m.in. w zakresie wykorzystania nowych technologii, takich jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja czy analiza danych.

Uczestnicy będą pracować w zespołach nad realnymi wyzwaniami związanymi z rozwojem Smart Village. Warsztaty mają sprzyjać wymianie doświadczeń między samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami oraz budowaniu współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Projekt zakłada popularyzację rozwiązań poprawiających jakość życia na wsi, w tym usług takich jak e-administracja, telemedycyna czy monitoring środowiska.

II edycja warsztatów Design Thinking Smart Village 2026: kto może wziąć udział?

Do udziału zaproszeni są przedstawiciele gmin, firm, organizacji oraz osoby zainteresowane tematyką inteligentnych wsi. Organizatorzy podkreślają, że udział nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej.

II edycja warsztatów Design Thinking Smart Village 2026: termin i zapisy

Warsztaty odbędą się 29 maja 2026 r. w Centrum Konferencyjne West Gate w Warszawa (Al. Jerozolimskie 92) w godzinach 11:30–18:00. Rejestracja na wydarzenie trwa do 19 maja 2026 r., a liczba miejsc jest ograniczona. Udział w warsztatach jest bezpłatny.