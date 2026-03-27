Ruszył konkurs na 2066 klubów

Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji (MC), Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło etap "KRC Skalowanie", którego celem jest uruchomienie 2066 Klubów Rozwoju Cyfrowego (KRC) w całym kraju.

Kompetencje cyfrowe są dziś jednym z fundamentów sprawnego państwa. Kluby Rozwoju Cyfrowego mają wzmacniać je lokalnie, tak aby rozwój technologii przekładał się na większą samodzielność obywateli i szerszy dostęp do usług publicznych – powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

"KRC Skalowanie": dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych

Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono 975 857 660,14 zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dziś otwieramy nowy rozdział: dzięki blisko miliardowi złotych dofinansowania unijnego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ruszamy ze skalowaniem projektu. Mam nadzieję, że do oferty Klubów będą mieli dostęp wszyscy mieszkańcy i wszystkie mieszkanki naszego kraju – podkreśliła wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora.

"KRC Skalowanie": wsparcie dla mieszkańców i wyrównywanie szans

Kluby mają zapewnić dorosłym dostęp do praktycznej nauki korzystania z nowych technologii, w tym e-zdrowia i e-administracji. Zajęcia będą prowadzone lokalnie przez przygotowanych edukatorów i dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Projekt ma szczególne znaczenie dla obszarów o ograniczonym dostępie do usług publicznych i szkoleń cyfrowych. Jego celem jest ograniczenie wykluczenia cyfrowego oraz zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej.

"KRC Skalowanie": kto może ubiegać się o środki

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego (JST), organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne i kulturalne oraz uczelnie, także w partnerstwach. "KRC Skalowanie" jest trzecim etapem projektu. W ramach drugiego etapu, „KRC Pilotaż”, funkcjonowanie klubów przetestowano w wybranych gminach, co pozwoliło zidentyfikować bariery wdrożeniowe i ocenić organizację pracy klubów. Wnioski z pilotażu wykorzystano przy przygotowaniu obecnego etapu projektu. W etapie "KRC Wsparcie" opracowano zasady działania klubów i zorganizowano szkolenia dla edukatorów. Projekt realizowany jest od 2023 roku i potrwa do końca 2028 roku.